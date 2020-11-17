قوات ”الشرعية“ تخسر قائد عسكري رفيع في معارك مأرب هو الرابع خلال ساعات.. من هم؟ هكذا يتم إزالة تجاعيد البشرة بهذه الوصفة البسيطة قطر توجه دعوة هامة إلى دول الخليج شابة فرنسية توجه ضربة مهينة لماكرون من وسط صعيد مصر بسبب الحب عاجل: تأجيل الجولة الثانية من مفاوضات الأسرى السعودية تصدر بيانًا غاضبا ضد إسرائيل هكذا حافظت السعودية على الترتيب 16 ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية السلطان هيثم بن طارق يكشف بمناسبة العيد الوطني الـ 50 عن مفاجئة للعمانيين والوافدين سلطنة عُمان تحتفل باليوم العالمي للتسامح بمشاركة دولية واحتفاء بإعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني طبيب سعودي يحذر من تناول مرق الخروف ويكشف الأسباب
تبحث السيدات عن الطرق التي من الممكن استخدامها لإخفاء التجاعيد أو تأخير ظهورها ، سواء كانت من مستحضرات طبيعية أو منتجات طبية .
وأشارت الأبحاث الحديثة إلي وصفة بسيطة من خلال استخدام قشر الليمون من الممكن أن تساعد في تقليل التجاعيد .
ويتم إعداد الوصفة من خلال تقشير حبتين جزر ثم طحنهم ووضع قشر الليمون عليهم ثم وضع 3 ملاعق من الزبادي .
وبعد خلط هذه المكونات معا يتم وضعها علي الوجه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم يتم غسلها بالمياه و تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا .