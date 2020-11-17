هكذا يتم إزالة تجاعيد البشرة بهذه الوصفة البسيطة

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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تبحث السيدات عن الطرق التي من الممكن استخدامها لإخفاء التجاعيد أو تأخير ظهورها ، سواء كانت من مستحضرات طبيعية أو منتجات طبية .

وأشارت الأبحاث الحديثة إلي وصفة بسيطة من خلال استخدام قشر الليمون من الممكن أن تساعد في تقليل التجاعيد .

ويتم إعداد الوصفة من خلال تقشير حبتين جزر ثم طحنهم ووضع قشر الليمون عليهم ثم وضع 3 ملاعق من الزبادي .

وبعد خلط هذه المكونات معا يتم وضعها علي الوجه لمدة لا تقل عن 30 دقيقة ثم يتم غسلها بالمياه و تكرر هذه الوصفة مرتين أسبوعيا .