قطر توجه دعوة هامة إلى دول الخليج

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

عدد القراءات 199

قال وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إن "إيران جزء من المنطقة، ويجب الاتفاق بينها وبين دول مجلس التعاون للعيش بسلام".

وأوضح آل ثاني، خلال منتدى الأمن العالمي، أن "قطر قد تلعب أي دور يصب في إطار الدبلوماسية، ونريد تفادي أي تصعيد في المنطقة"، مثمنا مواقف إيران الداعمة لبلاده بعد مقاطعتها من قبل السعودية والإمارات والبحرين ومصر، في 2017 لاتهامها بدعم الإرهاب".

وأضاف الوزير القطري، "نقدر فتح إيران أجواءها أمامنا في ظل الحصار المفروض علينا"، مشيرا إلى "سعي قطر لإقامة حوار بناء وعادل مع جميع الأطراف، ومنها إيران وأمريكا لضمان السلم بمنطقة الخليج والحيلولة دون أي مخاطر".

وكانت قطر انتقدت الطلب الذي قدمه الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، نايف فلاح مبارك الحجرف، إلى مجلس الأمن الدولي لتمديد حظر التسلح على إيران. وقال مطلق بن ماجد القحطاني، المبعوث الخاص لوزير الخارجية القطري لمكافحة الإرهاب والوساطة في تسوية المنازعات، إن "بيانات الأمين العام لمجلس التعاون تمثل رأي الأمانة العامة فقط"، مشيرا إلى أن "علاقات قطر مع إيران يحكمها حسن الجوار".

وقال القحطاني، إن "إيران دولة جارة وتربطنا بها علاقات حسن الجوار ولها موقف نثمنه في دولة قطر حكومة وشعبا، خصوصا خلال الحصار الجائر على قطر"، مضيفا أنه "في الوقت الذي اختارت فيه دول الحصار الإجراءات الأحادية اختارت دولة قطر الحوار، وهذه سياستنا دائما، نحن نتطلع إلى علاقات طيبة مع الجميع وبين الجميع".

وطلبت دول مجلس التعاون الخليجي الست من الأمم المتحدة تمديد حظر التسلح على إيران. وقالت الأمانة العامة للمجلس، الذي يضم البحرين والكويت وسلطنة عمان وقطر والإمارات والسعودية، في بيان، إن تدخل إيران المستمر في شؤون دول الجوار يجعل التمديد ضروريا.