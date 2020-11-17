شابة فرنسية توجه ضربة مهينة لماكرون من وسط صعيد مصر بسبب الحب

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قررت شابة فرنسية عمرها 26 سنة إشهار إسلامها في جزيرة هيسا بأسوان وسط احتفالات الكثيرين.
وقال صابر عسكر - زوج السيدة الفرنسية وهو شاب نوبي - إنه تقابل معها قبل فترة وتزوجها حيث عشقت أسوان والنوبة والثقافة هناك.
وأضاف: بعدها فوجئت بها تطلب مني إشهار إسلامها في وقت معاصر للرسوم المسيئة للرسول وحملة الهجوم على الرئيس الفرنسي ماكرون.