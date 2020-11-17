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شابة فرنسية توجه ضربة مهينة لماكرون من وسط صعيد مصر بسبب الحب

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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قررت شابة فرنسية عمرها 26 سنة إشهار إسلامها في جزيرة هيسا بأسوان وسط احتفالات الكثيرين.

وقال صابر عسكر - زوج السيدة الفرنسية وهو شاب نوبي - إنه تقابل معها قبل فترة وتزوجها حيث عشقت أسوان والنوبة والثقافة هناك.

وأضاف: بعدها فوجئت بها تطلب مني إشهار إسلامها في وقت معاصر للرسوم المسيئة للرسول وحملة الهجوم على الرئيس الفرنسي ماكرون.

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