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عاجل: تأجيل الجولة الثانية من مفاوضات الأسرى

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار
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أبلغ مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة الى اليمن، يوم الثلاثاء 17 نوفمبر/تشرين الثاني، طرفي النزاع في اليمن بتأجيل موعد الجولة الجديدة من المفاوضات بشأن الأسرى والمعتقلين إلى أجل غير مسمى.

وقال مسؤول ملف الأسرى لدى الميليشيا، عبدالقادر المرتضى، في تغريدة على "تويتر": "تم إبلاغنا من قبل الأمم المتحدة بتأجيل موعد جولة المفاوضات على ملف الأسرى الذي كان مقرراً أن تبدأ بعد غدٍ الخميس في العاصمة الأردنية الى وقتٍ لاحق لم يتم تحديده بعد".

والاسبوع الماضي، أكد المبعوث الأممي مارتن غريفيث، لمجلس الأمن، أن مكتبه يعمل من أجل عقد مزيد من الاجتماعات بشأن الأسرى والمعتقلين، دون أن يحدد موعدها.

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