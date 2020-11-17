قوات ”الشرعية“ تخسر قائد عسكري رفيع في معارك مأرب هو الرابع خلال ساعات.. من هم؟ هكذا يتم إزالة تجاعيد البشرة بهذه الوصفة البسيطة قطر توجه دعوة هامة إلى دول الخليج شابة فرنسية توجه ضربة مهينة لماكرون من وسط صعيد مصر بسبب الحب عاجل: تأجيل الجولة الثانية من مفاوضات الأسرى السعودية تصدر بيانًا غاضبا ضد إسرائيل هكذا حافظت السعودية على الترتيب 16 ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية السلطان هيثم بن طارق يكشف بمناسبة العيد الوطني الـ 50 عن مفاجئة للعمانيين والوافدين سلطنة عُمان تحتفل باليوم العالمي للتسامح بمشاركة دولية واحتفاء بإعلان السلطان قابوس للمؤتلف الإنساني طبيب سعودي يحذر من تناول مرق الخروف ويكشف الأسباب
أعلنت السعودية، اليوم الثلاثاء، رفضها خطة الحكومة الإسرائيلية لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية، معتبرة أن هذا القرار يقوض حل الدولتين.
وقالت وزارة الخارجية السعودية، في بيان، إنها عبرت عن قلق المملكة "البالغ من قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلية طرح عطاءات لإنشاء 1257 وحدة استيطانية جديدة بالقرب من القدس الشرقية".
وأكدت الوزارة "إدانة المملكة ورفضها لتلك الخطوة التي تتعارض مع قرارات الشرعية الدولية، والتي من شأنها تقويض حل الدولتين، والتأثير على جهود إحلال السلام في المنطقة".
وكانت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية كشفت، يوم الأحد الماضي، عن قرار سلطة التخطيط والأراضي الإسرائيلية طرح عطاءات لبناء 1257 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "غفعات همتوس" جنوب القدس.
ردا على هذا الإجراء حذر رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، من خطورة "مشاريع استيطانية استعمارية جديدة"، قائلا: "يبدو هناك خطة هجوم متصاعد ومكثف، لمدة عشرة أسابيع مقبلة في مسابقة مع الزمن، لفرض أمر واقع جديد، قبل مغادرة (الرئيس الأمريكي الحالي دونالد) ترامب البيت الأبيض، في 21 يناير".