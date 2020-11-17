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هكذا حافظت السعودية على الترتيب 16 ضمن أكبر الاقتصاديات العالمية

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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حافظت المملكة العربية السعودية على المرتبة الـ16 بين اقتصادات دول مجموعة العشرين “G20” .

واستند الترتيب على الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية لعام 2019.

وحققت السعودية، ناتجا قدره 793 مليار دولار “2.97 تريليون ريال”، وهو ترتيب 2018 نفسه، بينما كان ترتيبها الـ17 في عام 2017، ما يعكس تقدما في الترتيب.

واستثني “الاتحاد الأوروبي” من الترتيب كونه يمثل 28 دولة، وبالتالي لا يمكن مقارنته باقتصاد دولة واحدة.

إضافة إلى عدم تكرار الناتج المحلي لدول الاتحاد الموجودة ضمن القائمة “ألمانيا وفرنسا وإيطاليا”، وفقا لوكالات أنباء.

وتتألف مجموعة العشرين، المزمع عقد قمة لقادتها افتراضيا في العاصمة السعودية الرياض في 21 و22 تشرين الثاني (نوفمبر) الجاري، من 19 دولة إضافة إلى رئاسة الاتحاد الأوروبي.

ليصبح عدد الأعضاء 20، والدول الأعضاء هي الولايات المتحدة، والصين، واليابان، والسعودية، وكوريا الجنوبية.

والأرجنتين، وأستراليا، والبرازيل، وكندا.

والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وإيطاليا، والهند، وإندونيسيا، والمكسيك، وروسيا.

وجنوب إفريقيا، وتركيا، مع مشاركة كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.

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