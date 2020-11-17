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السلطان هيثم بن طارق يكشف بمناسبة العيد الوطني الـ 50 عن مفاجئة للعمانيين والوافدين

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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في لفتة إنسانية تدل على روح التسامح والمحبة في نهج سلطنة عُمان وسلاطينها الراحل قابوس بن سعيد والحالي هيثم بن طارق، أصدر السلطان العُماني قرار بالعفو الخاص عن 390 سجينا، مدانين في قضايا مختلفة.

وأشارت الوكالة، إلى أن العفو عن السجناء في عمان يأتي بمناسبة الاحتفال بالعيد الوطني الخمسين للسلطنة، ومراعاة لأسر هؤلاء النزلاء.

رواد مواقع التواصل الاجتماعي تفاعلوا مع الخبر، معبرين عن حبهم وفخرهم بالسياسات الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، الذي أكد على أنه خير خلف لخير سلف.

الجدير ذكره، أن سلطنة عُمان تحتفل بالعيد الوطني في الثامن عشر من تشرين ثاني/نوفمبر من كل عام، حيث بدأ الاحتفال بهذا العيد مع تولي السلطان الراحل قابوس الحكم عام 1970.

وتوفي السلطان قابوس في العاشر من يناير/ كانون الأول 2020، ليخلفه ابن عمه هيثم بن طارق، والذي ينتمي كسابقه إلى عائلة آل سعيد التي تحكم البلاد منذ سنة 1741.

وفي وقت سابق، استذكر وزير الخارجية العُماني المتقاعد يوسف بن علوي، السلطان

 
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