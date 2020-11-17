السعودية تهدد إيران بالسلاح النووي وتتحدث عن التغييرات القادمة في عهد الرئيس جو بادين

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أكد وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، أن بلاده تحتفظ بالحق في تسليح نفسها بأسلحة نووية، إذا لم يكن بالإمكان منع إيران من صنع تلك الأسلحة.
وأضاف "الجبير" في مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية: أنه إذا أصبحت إيران قوة نووية فإن مزيدًا من الدول ستحذو حذوها، وتابع "لقد أوضحت السعودية أنها ستبذل قصارى جهدها لحماية شعبها وحماية أراضيها".
ورأى "الجبير" أنه "نعتقد أن الإيرانيين استجابوا فقط للضغوط"، وعن التغييرات التي قد تأتي في عهد الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، أجاب: "يجب أن نرى".
وتعمل إيران على استخدام الطاقة النووية منذ عقود، ووقعت في عام 2015 اتفاقًا نوويًّا مع القوى العالمية لوقف تطوير قنبلة نووية مقابل رفع العقوبات.
لكن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أخرج بلاده من الاتفاق وجعله على حافة الفشل، وتريد إدارته برنامجًا بعيد المدى وإنهاء التدخل الإيراني الإقليمي، وهو موقف تدعمه السعودية.