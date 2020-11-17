بنك مأرب يصدر توجيهات عاجلة وصارمة بعد أكبر عملية انهيار في تاريخ الريال واقتراب الدولار من الـ900

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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وجه البنك المركزي بمحافظة مأرب (شمالي شرق اليمن)، شركات ومنشآت الصرافة بإيقاف كافة عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية، بعد تراجع العملة المحلية لأدنى مستوى على الإطلاق.

وقال البنك في تعميم له، إن هذا الإجراء، يأتي "استناداً إلى توجيهات المركز الرئيسي للبنك المركزي في عدن"، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

والاثنين، طالبت جمعية الصرافين في مدينة عدن جنوبي البلاد، محال الصرافة، بإيقاف بيع وشراء العملات الأجنبية جراء استمرار تدهور الريال.

وواصل الريال اليمني انهياره أمام العملات الأجنبية، حيث وصل أمس الاثنين في معظم شركات الصرافة في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة إلى 225 ريال يمني أمام الريال السعودي، و 860 ريال أمام الدولار الأمريكي.