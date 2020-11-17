العتيبة يصارح السفير الإسرائيلي في واشنطن عن موقف أبو ظبي من المصالحة مع قطر

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار

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صَدَم سفير الإمارات لدى واشنطن، يوسف العتيبة، اليوم الثلاثاء، قطر بشأن حل الأزمة الخليجية التي ترغب إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حلها.

وأكد "العتيبة" -بحسب وكالة "بلومبيرغ" الأمريكية، أنه "لا يعتقد أن الأزمة بين قطر ودول خليجية قريبة من الحل، مع استمرار الانقسام في عامه الرابع".

وقال السفير خلال حلقة نقاشية مع نظيريه، الإسرائيلي والبحريني، استضافها النادي الاقتصادي في العاصمة الأمريكية واشنطن: إن العلاقة مع قطر" ليست على قائمة أولويات أي شخص".

وأضاف سفير الإمارات لدى واشنطن: "إنهم يريدون أن يسلكوا طريقهم، ونحن سنذهب في طريقنا"، في إشارة إلى تمسك دول المقاطعة بموقفها من حل الأزمة الخليجية.

وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، ألمح إلى رغبة "ترامب" في حل الأزمة الخليجية قبل خروجه من البيت الأبيض، وذلك بعد فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.