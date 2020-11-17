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شاهد أول بطولة احترافية نسائية للغولف في السعودية

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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في حدث فريد من نوعه في السعودية الساعية لإبراز صورة إيجابية في مجال حقوق المرأة، فازت الدنماركية إميلي بيدرسن بأول بطولة لرياضة الغولف للسيدات في المملكة.

وتفوقت بيدرسن على البريطانية جورجيا هال وحصلت على جائزة مالية بقيمة 150 ألف دولار في دورة أرامكو السعودية الدولية للسيدات الأحد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالقرب من جدة (غرب).

وقالت اللاعبة الدنماركية في بيان "يسعدني أن أكون أول الفائزات في هذا الحدث"، مضيفة "تواجدي هنا كان عبارة عن تجربة رائعة".

وتُعتبر استضافة الأحداث الرياضية الكبرى جزءا من سعي المملكة لجذب المزيد من السياح والأعمال والاستثمارات، في وقت تشرع في إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط.

 
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