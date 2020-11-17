العتيبة يصارح السفير الإسرائيلي في واشنطن عن موقف أبو ظبي من المصالحة مع قطر مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ تمنع اجتماعا حكوميا من الانعقاد بسقطرى الاتحاد الاماراتية تكشف عن موعد خطها الزمني إلى إسرائيل قطر تكشف عن الشرط الأساسي لحل الازمة الخليجية وتحدد موقف جوبايدن و ترامب شاهد أول بطولة احترافية نسائية للغولف في السعودية تفاصيل ما حدث لمجاميع حوثية استدرجها الجيش الى كمين محكم شرق صنعاء انهيار جديد في قيمة الريال اليمني وعدن تقرر وقف كافة التعاملات المصرفية «أسعار الصرف» شاهد.. الطفل اليمني الذي بكى لموت حماره وماذا حدث بعد انتشار صورته مجلة امريكية تكشف عن قرار وشيك سيتخذه ترمب بشأن الحوثيين قبل مغادرة منصبه امرأة يمنية تقتل زوجها بـ 26 طلقة رصاصة لانه تزوج عليها! ما حقيقة ذلك؟ «صورة»
في حدث فريد من نوعه في السعودية الساعية لإبراز صورة إيجابية في مجال حقوق المرأة، فازت الدنماركية إميلي بيدرسن بأول بطولة لرياضة الغولف للسيدات في المملكة.
وتفوقت بيدرسن على البريطانية جورجيا هال وحصلت على جائزة مالية بقيمة 150 ألف دولار في دورة أرامكو السعودية الدولية للسيدات الأحد في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالقرب من جدة (غرب).
وقالت اللاعبة الدنماركية في بيان "يسعدني أن أكون أول الفائزات في هذا الحدث"، مضيفة "تواجدي هنا كان عبارة عن تجربة رائعة".
وتُعتبر استضافة الأحداث الرياضية الكبرى جزءا من سعي المملكة لجذب المزيد من السياح والأعمال والاستثمارات، في وقت تشرع في إصلاحات تهدف إلى تقليل اعتمادها على عائدات النفط.