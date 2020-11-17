تفاصيل ما حدث لمجاميع حوثية استدرجها الجيش الى كمين محكم شرق صنعاء

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-صنعاء

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قتل اكثر من عشرين مسلحا حوثيا ،اليوم الثلاثاء في كمين محكم، لقوات الجيش اليمني، في جبهة نهم شرق محافظة صنعاء.

وقال المركز الإعلامي للقوات المسلحة، إن افراد الجيش الوطني استدرجوا مجاميع من مليشيا الحوثي إلى إحدى الشعاب في جبهة نهم قبل أن يطبقوا عليها الحصار ويوقعوا تلك العناصر بين قتيل وجريح ومقبوض عليه.

ونقل المركز عن مصدر عسكري قوله أن الكمين أسفر عن مصرع أكثر من ٢٠ عنصراً من المليشيا إلى جانب عدد من الجرحى، فيما تمكنت قوات الجيش من القبض على عدد آخر.

واضاف أن الجيش استعاد يضاً عدد من الآليات القتالية والأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة كانت بحوزة المليشيات.

وأشار المصدر إلى أن المعارك ما تزال على أشدها على امتداد جبهات القتال بنهم، وسط خسائر بشرية ومادية كبيرة في صفوف المليشيا الحوثية المدعومة من إيران.