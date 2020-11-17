انهيار جديد في قيمة الريال اليمني وعدن تقرر وقف كافة التعاملات المصرفية «أسعار الصرف»

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-عدن

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تواصل العملة المحلية ،الثلاثاء، انهيار قيمتها امام العملات الاجنبية، بالتزامن مع قرار ايقاف كافة التعاملات المصرفية في عدن.

وسجل الريال،اليوم، تراجعا جديدا امام الدولار الامريكي والريال السعودي.

وامس اعلنت جمعية الصرافين في العاصمة المؤقتة عدن، إيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية.

وقالت الجمعية في تعميم وجهته لمنشآت الصرافة وشبكات التحويل المالية المحلية، إنه "تقرر توقيف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية".

وأرجعت أسباب القرار إلى "توجيهات البنك المركزي" دون أن توضح ماهية وطبيعة تلك التوجيهات.

فيما يلي أسعار الصرف مساء اليوم الثلاثاء، بحسب ما رصده مأرب برس :

-في عدن

الريال السعودي:

الشراء: 225

البيع: 225.5

الدولار الأمريكي :

الشراء : 855

البيع: 860

-في صنعاء

شراء الدولار 601

بيع الدولار 603

شراء السعودي 158.50

بيع السعودي 158.90