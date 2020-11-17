شاهد.. بكاء طفل يمني يلقى تعاطفا واسعا وأحدهم يتكفل في إسعاده

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تعاطف يمنيون مع طفل صغير ظهر وهو يبكي لموت حماره، في منطقة حرض بمحافظة حجة الحدودية مع السعودية .
وتداول ناشطون صورة لطفل يمني يبكي الى جوار حماره المتوفي والذي كانت تعتمد عليه أسرة الطفل في جلب الماء.
وتكفل أحد المتفاعلين بشراء حمار بديل مع توفير سلة غذائية للطفل واسرته.
ويعاني اليمنيين من وضع معيشي صعب في مناطق عدة من البلد التي مزقتها الحرب طيلة ست سنوات، وتنعدم ابسط مقومات الحياة الضرورية بما فيها الماء والغذاء.