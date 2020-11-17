مجلة امريكية تكشف عن قرار وشيك سيتخذه ترمب بشأن الحوثيين قبل مغادرة منصبه

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 03 مساءً / مأرب برس-متابعات

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قالت مجلة فورين بوليسيى "إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران "كمنظمة إرهابية" قبل مغادرة ترمب منصبه في يناير".

وأضافت في تقرير لها "حاولت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ثني إدارة ترامب عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، لكن القرار الوشيك على ما يبدو سيمنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتصارًا آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران".

ونقلت المجلة عن مصدر دبلوماسي قوله: "لقد كانوا يدرسون ذلك منذ فترة، لكن بومبيو يريد هذا المسار أن يتم بسرعة".

ووفقا لمصادر دبلوماسية "في الأسابيع الأخيرة، كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، يضغط على الولايات المتحدة للتراجع ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل لدى بومبيو".

وخلال الشهر الماضي حث الأمين العام "غوتيريش" كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على إعادة النظر في خطط إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية، كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولايات المتحدة للتراجع.

وذكرت المجلة "أن الجهود تعثرت على ما يبدو، وقد بدأت الأمم المتحدة في إعداد الأساس لقرار الولايات المتحدة بإدراج الحوثيين ضمن القائمة".

ويبدو أن هذه الخطوة هي جزء من مسعى أوسع من قبل البيت الأبيض وبومبيو لزيادة الضغط على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة للإدارة، وهو تطور من المرجح أن يعقد جهود الرئيس المنتخب جو بايدن لإعادة فتح المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، وفق تقرير فورين بوليسي.