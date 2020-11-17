مجلة امريكية تكشف عن قرار وشيك سيتخذه ترمب بشأن الحوثيين قبل مغادرة منصبه امرأة يمنية تقتل زوجها بـ 26 طلقة رصاصة لانه تزوج عليها! ما حقيقة ذلك؟ «صورة» صراعات بين أجنحة المليشيات تعصف بوزير المياه في صنعاء بتعاون مع إيرلو تطورات لم تشهدها المملكة من قبل ..تعرف على الوقود الأخضر الجديد القادم من السعودية ل10 أسباب مهمة وخطيرة يجب إبعاد الأطفال عن المشروبات الغازية قصات شعر وأفراح تخيف الحوثي وتؤخر نصره ...و تقتحم 85 حفل زفاف في مناطق سيطرتها وتمنع من إقامتها معلمو سقطرى يهددون بإضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على توقيف صرف رواتبهم من جانب مسؤولين للمليشيات الإنتقالي نائب رئيس الجمهورية يطلق تحذيرات تعاظم خطر المليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر تصعيد جديد وخطير في إثيوبيا... وتركيا تدخل على خط الأزمة في المنطقة في عملية خاطفة وكمين محكم الجيش الوطني يعلن مصرع قائد الأمن الوقائي المليشيات الحوثية في الجوف
قالت مجلة فورين بوليسيى "إن إدارة ترامب تستعد لتصنيف المتمردين الحوثيين في اليمن المدعومين من إيران "كمنظمة إرهابية" قبل مغادرة ترمب منصبه في يناير".
وأضافت في تقرير لها "حاولت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية ثني إدارة ترامب عن تصنيف الحوثيين منظمة إرهابية أجنبية، لكن القرار الوشيك على ما يبدو سيمنح وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو انتصارًا آخر في استراتيجيته المناهضة لإيران".
ونقلت المجلة عن مصدر دبلوماسي قوله: "لقد كانوا يدرسون ذلك منذ فترة، لكن بومبيو يريد هذا المسار أن يتم بسرعة".
ووفقا لمصادر دبلوماسية "في الأسابيع الأخيرة، كان مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى اليمن، مارتن غريفيث، يضغط على الولايات المتحدة للتراجع ومناشدة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش للتدخل لدى بومبيو".
وخلال الشهر الماضي حث الأمين العام "غوتيريش" كيلي كرافت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، على إعادة النظر في خطط إدراج الحوثيين في قائمة المنظمات الإرهابية، كما ضغطت ألمانيا والسويد على الولايات المتحدة للتراجع.
وذكرت المجلة "أن الجهود تعثرت على ما يبدو، وقد بدأت الأمم المتحدة في إعداد الأساس لقرار الولايات المتحدة بإدراج الحوثيين ضمن القائمة".
ويبدو أن هذه الخطوة هي جزء من مسعى أوسع من قبل البيت الأبيض وبومبيو لزيادة الضغط على إيران وحلفائها في الشرق الأوسط في الأشهر الأخيرة للإدارة، وهو تطور من المرجح أن يعقد جهود الرئيس المنتخب جو بايدن لإعادة فتح المحادثات مع إيران بشأن برنامجها النووي، وفق تقرير فورين بوليسي.