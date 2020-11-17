امرأة يمنية تقتل زوجها بـ 26 طلقة رصاصة لانه تزوج عليها! ما حقيقة ذلك؟ «صورة»

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-خاص

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تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اقدام امرأة يمنية بمحافظة الضالع (جنوب اليمن) على قتل زوجها بـ 26 طلقة رصاصة لانه تزوج عليها.

مأرب برس تحرى حول الخبر، وتأكد من صحة الحادثة، غير ان بعض المعلومات المتداولة لم تكن دقيقة.

وفي التفاصيل افاد مصدر محلي لمأرب برس بأن مواطن يدعى احمد المهاجري قتلته احدى زوجاته بعد خلاف عائلي نشب بينهن.

واستخدمت الزوجة مسدس واطلقت على زوجها رصاصتين وهو في سيارته،حيث كان يستعد لإرجاعها الى بيت اهلها، بسبب الخلاف العائلي.

واستبعد المصدر ان يكون السبب هو زواج الرجل على زوجته ،فهو متزوج اكثر من واحدة (قيل ان هذه الزوجة التي قتلت زوجها هي الاخيرة من بين زوجاته)، كما نفى ما تردد حول اطلاق 26 رصاصة، على القتيل.

وتوفي المواطن على الفور ،حيث اصابته الرصاصتين في راسه، فيما تم القبض على زوجته وسجنها، بحسب اداراة امن مدينة دمت بالضالع.

واعلنت ادارة امن دمت، القبض على المدعوة التي قتلت زوجها المواطن احمد المهاجري، وقالت،ان ذلك بسبب خلافات اسرية.