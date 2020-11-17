مجلة امريكية تكشف عن قرار وشيك سيتخذه ترمب بشأن الحوثيين قبل مغادرة منصبه امرأة يمنية تقتل زوجها بـ 26 طلقة رصاصة لانه تزوج عليها! ما حقيقة ذلك؟ «صورة» صراعات بين أجنحة المليشيات تعصف بوزير المياه في صنعاء بتعاون مع إيرلو تطورات لم تشهدها المملكة من قبل ..تعرف على الوقود الأخضر الجديد القادم من السعودية ل10 أسباب مهمة وخطيرة يجب إبعاد الأطفال عن المشروبات الغازية قصات شعر وأفراح تخيف الحوثي وتؤخر نصره ...و تقتحم 85 حفل زفاف في مناطق سيطرتها وتمنع من إقامتها معلمو سقطرى يهددون بإضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على توقيف صرف رواتبهم من جانب مسؤولين للمليشيات الإنتقالي نائب رئيس الجمهورية يطلق تحذيرات تعاظم خطر المليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر تصعيد جديد وخطير في إثيوبيا... وتركيا تدخل على خط الأزمة في المنطقة في عملية خاطفة وكمين محكم الجيش الوطني يعلن مصرع قائد الأمن الوقائي المليشيات الحوثية في الجوف
تناقل ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي خبرا عن اقدام امرأة يمنية بمحافظة الضالع (جنوب اليمن) على قتل زوجها بـ 26 طلقة رصاصة لانه تزوج عليها.
مأرب برس تحرى حول الخبر، وتأكد من صحة الحادثة، غير ان بعض المعلومات المتداولة لم تكن دقيقة.
وفي التفاصيل افاد مصدر محلي لمأرب برس بأن مواطن يدعى احمد المهاجري قتلته احدى زوجاته بعد خلاف عائلي نشب بينهن.
واستخدمت الزوجة مسدس واطلقت على زوجها رصاصتين وهو في سيارته،حيث كان يستعد لإرجاعها الى بيت اهلها، بسبب الخلاف العائلي.
واستبعد المصدر ان يكون السبب هو زواج الرجل على زوجته ،فهو متزوج اكثر من واحدة (قيل ان هذه الزوجة التي قتلت زوجها هي الاخيرة من بين زوجاته)، كما نفى ما تردد حول اطلاق 26 رصاصة، على القتيل.
وتوفي المواطن على الفور ،حيث اصابته الرصاصتين في راسه، فيما تم القبض على زوجته وسجنها، بحسب اداراة امن مدينة دمت بالضالع.
واعلنت ادارة امن دمت، القبض على المدعوة التي قتلت زوجها المواطن احمد المهاجري، وقالت،ان ذلك بسبب خلافات اسرية.