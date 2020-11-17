قصات شعر وأفراح تخيف الحوثي وتؤخر نصره ...و تقتحم 85 حفل زفاف في مناطق سيطرتها وتمنع من إقامتها

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 09 صباحاً / مأرب برس_ متابعات

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عادت مجدداً ظلال الأفراح والأعراس في مناطق اليمن لتخيف الميليشيات من "تأخير النصر"، بحسب زعمهم.

فقد أفادت مصادر محلية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية عادت ثانية لاستهداف حفلات الزواج والتخرج في مناطق سيطرتها، ضمن سعيها المستمر لتقييد الحريات وفرض تعاليمها المتطرفة.

وأوضحت المصادر، بحسب ما نقلت صحيفة "الشرق الأوسط"، أن انتهاكات الميليشيات الأخيرة شملت التدخل السافر بطبيعة ملابس النساء وطالبات الجامعات، وتحديد أنواع قصات الشعر للشباب، وفرض مزيد من الإتاوات على محال بيع الملابس وملاك المطاعم والمقاهي، واقتحام قاعات الأعراس والحفلات بقوة السلاح لمنع الأغاني والأناشيد الوطنية بذريعة أنها "تسببت في تأخير النصر الإلهي"، بحسب مزاعم الجماعة.

فقد هاجمة أكثر من 85 عرساً وحفل تخرج وفي هذا السياق، أفادت تقارير محلية بقيام عناصر الميليشيات خلال النصف الأول من العام الحالي بمهاجمة أكثر من 85 عرساً وحفل تخرج في 5 مدن واقعة تحت سيطرتها، تحت مزاعم منع الغناء ومكبرات الصوت.

كما لفتت إلى أن الحوثيين اعتقلوا خلال تلك الفترة ما يزيد على 220 شخصاً من أهالي العرسان وفنانين وطلبة كانوا يحتفلون بمناسبة تخرجهم.

وتصدرت محافظة حجة الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين، قائمة المدن التي طالتها حملات الترهيب بواقع 28 عملية اقتحام خلال تلك الفترة، تلتها العاصمة صنعاء في المرتبة الثانية بواقع 23 حادث اقتحام، ثم محافظة إب بـ19 عملية اقتحام، ثم محافظة ذمار بواقع 15 عملية.

منع الغناء والموسيقى وكانت الميليشيات المدعومة من إيران أصدرت مطلع العام الحالي حزمة من القرارات قضت بمنع الغناء واستخدام الآلات الموسيقية أثناء إحياء حفلات الأعراس في عدد من مدن ومناطق سيطرتها.

وقبلها بأشهر قليلة، أصدرت تعميماً للمدارس الحكومية والأهلية في صنعاء والمحافظات الخاضعة لسيطرتها بمنع الغناء والفرق الموسيقية والاستعراضية أثناء الاحتفالات المدرسية