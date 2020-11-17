معلمو سقطرى يهددون بإضراب مفتوح عن العمل احتجاجاً على توقيف صرف رواتبهم من جانب مسؤولين للمليشيات الإنتقالي

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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هدد معلمو محافظة أرخبيل سقطرى، بإضراب مفتوح عن العمل، احتجاجا على إيقاف صرف رواتبهم من جانب مسؤولين تابعين لمليشيات للمجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم من الإمارات.

وقالت النقابة العامة للمهن التربوية والتعليمية بسقطرى، في بيان، إن "وكلاء المحافظة وإدارة البنك الأهلي (تابعين لمليشيات للمجلس الانتقالي) أوقفوا (صرف) مرتبات المعلمين لشهر أكتوبر (تشرين الأول الماضي)، تحت ذرائع وحجج واهية".

وعبرت النقابة عن رفضها "إقحام رواتب المعلمين في الصراعات السياسية أو المقايضة فيها لتحقيق مصالح شخصية".

وحذرت من أن أي مماطلة في صرف رواتب المعلمين ستدفعها إلى الاضطلاع بواجبها الدستوري في الدفاع عن حقوق منتسبيها، واللجوء إلى الخيارات القانونية المشروعة، ومنها الإضراب المفتوح عن العمل