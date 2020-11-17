نائب رئيس الجمهورية يطلق تحذيرات تعاظم خطر المليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر

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جدد نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر تحذيرات من تعاظم خطر المليشيات الحوثية على الملاحة الدولية جنوب البحر الأحمر، مشيراً إلى استمرارها في زرع الألغام البحرية وتسيير القوارب المفخخة.
وجاءت تصريحات الأحمر في وقت أقامت فيه المليشيات استعراضاً لعدد من قواربها في سواحل محافظة الحديدة، في سياق مساعيها المستمرة لتهديد حركة الملاحة وتأمين عملية تهريب الأسلحة عبر المنافذ البحرية الخاضعة لها.
وذكرت المصادر الرسمية أن نائب الرئيس اليمني التقى محافظ الحديدة حسن طاهر وناقش معه «انتهاكات الميليشيات المستمرة بحق أبناء المحافظة، وعرقلة وصول بعثة الأمم المتحدة لتقييم سفينة (صافر)، وتصاعد الخروق للهدنة الأممية، واستهداف وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر».
ونقلت وكالة «سبأ» أن الأحمر أشار إلى أن «ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران تشكل خطراً متصاعداً يهدد الملاحة الدولية، من خلال العمليات الإرهابية التي تقوم بها الجماعة عبر نشر الألغام في عرض البحر، وتسيير القوارب المفخخة لاستهداف السفن التجارية والمناطق الساحلية الحيوية».
وقال إن الجماعة المدعومة من إيران «مستمرة في مراوغتها بشأن سفينة صافر، وعرقلة وصول خبراء الأمم المتحدة لتقييم وإصلاح خزان النفط العائم المهدد بالانفجار في أي لحظة».
وأكد نائب الرئيس أن الحكومة الشرعية «حريصة على السلام العادل، وتقديم التنازلات تلو التنازلات، إلا أن الميليشيات بتعنتها رفضت كل الحلول والمقترحات وتواصل نهجها التصعيدي والإرهابي بحق أبناء اليمن والأشقاء».