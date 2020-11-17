تصعيد جديد وخطير في إثيوبيا... وتركيا تدخل على خط الأزمة في المنطقة

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

عدد القراءات 217

أجرى وزير الشؤون الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، محادثات هاتفية، بشأن العملية العسكرية الجارية في ولاية تيغراي.

وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم إنه خلال المحادثة أطلع ديميكي نظيره التركي على أهداف الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في العملية الحالية ﻹنفاذ القانون.

وأوضح له "كيف هاجم المجلس العسكري في جبهة تحرير تيغراي القيادة الشمالية لقوات الدفاع الإثيوبية وحاول سرقة معدات عسكرية من القاعدة".

وقال ديميكي إن عمل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ليس إجراميا فحسب، بل إنه بمثابة خيانة أيضا لأن الهجوم الذي شنته على القيادة العسكرية يمس سيادة البلاد، على حد قوله.

فيما قال مولود جاويش أوغلو إن حكومة بلاده تتفهم قرار إثيوبيا باتخاذ إجراءات للحفاظ على القانون والنظام في المنطقة.

وأعرب عن ثقته في أن العملية ستنتهي قريبا ولن تضر بسلامة المدنيين