نائب رئيس الجمهورية يطلق تحذيرات تعاظم خطر المليشيات الحوثية جنوب البحر الأحمر تصعيد جديد وخطير في إثيوبيا... وتركيا تدخل على خط الأزمة في المنطقة في عملية خاطفة وكمين محكم الجيش الوطني يعلن مصرع قائد الأمن الوقائي المليشيات الحوثية في الجوف واجه الإمامة بشجاعة وساهم في إسقاط حصار السبعين.. وفاة أحد أبرز مشائخ اليمن في أحد مشافي تركيا تضمنت صواريخ بالستية.. الكشف عن صفقة أسلحة سرية أبرمتها الامارات مع كوريا الشمالية بقيمة 100 مليون دولار لتسليح ”المجلس الانتقالي“ إيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية بعدن غرق سفينة إماراتية في سواحل عمان وهي في طريقها إلى سقطرى أسوار مأرب الغربية تلتهم 170 قيادي حوثي خلال اسبوعين وهذه حقيقة سقوط قاعدة ”ماس“ العسكرية تظاهرة في تعز تحمل التحالف مسؤولية احتجاز مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ لـ50 جريحا ومنعهم من المغادرة إلى عمان الحوثيون يتحدون التحالف والمجتمع الدولي وينظمون استعراضا بحريا بالزوارق الحربية في الحديدة
أجرى وزير الشؤون الخارجية ونائب رئيس الوزراء الإثيوبي، ديميكي ميكونين، ووزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، محادثات هاتفية، بشأن العملية العسكرية الجارية في ولاية تيغراي.
وقالت وكالة الأنباء الإثيوبية "إينا"، اليوم إنه خلال المحادثة أطلع ديميكي نظيره التركي على أهداف الحكومة الفيدرالية الإثيوبية في العملية الحالية ﻹنفاذ القانون.
وأوضح له "كيف هاجم المجلس العسكري في جبهة تحرير تيغراي القيادة الشمالية لقوات الدفاع الإثيوبية وحاول سرقة معدات عسكرية من القاعدة".
وقال ديميكي إن عمل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ليس إجراميا فحسب، بل إنه بمثابة خيانة أيضا لأن الهجوم الذي شنته على القيادة العسكرية يمس سيادة البلاد، على حد قوله.
فيما قال مولود جاويش أوغلو إن حكومة بلاده تتفهم قرار إثيوبيا باتخاذ إجراءات للحفاظ على القانون والنظام في المنطقة.
وأعرب عن ثقته في أن العملية ستنتهي قريبا ولن تضر بسلامة المدنيين