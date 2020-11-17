في عملية خاطفة وكمين محكم الجيش الوطني يعلن مصرع قائد الأمن الوقائي المليشيات الحوثية في الجوف

الثلاثاء 17 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ غرفة الأخبار

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أعلن الجيش الوطني التابع للحكومة الشرعية، اليوم ، مقتل عناصر المليشيات الحوثية من بينهم قيادات في قصف جوي نفذه التحالف العربي على محافظة الجوف.

وقال الناطق باسم المنطقة العسكرية السادسة في الجيش الوطني، العقيد ربيع القرشي، عبر حسابه على "تويتر"، إن "طيران التحالف شن غارة على مليشيات الحوثي شرق مديرية الحزم مركز محافظة الجوف، أسفرت عن مقتل عدد من قياداتهم وأفرادهم".

وأضاف العقيد القرشي في تغريدة أخرى، أن "من ضمن قتلى مليشيات الحوثيين اليوم مسؤول الأمن الوقائي وهوجهاز استخباراتي خاص بجماعة الحوثيين في محافظة الجَوف ومرافقيه".

في سياق متصل، ذكر المركز الإعلامي للقوات المسلحة على "تويتر"، أن "الجيش الوطني أحبط محاولة تسلل نفذتها مجموعة من عناصر الحوثيين إلى أحد المواقع العسكرية شرق مدينة الحزم".

وأكد، "استعادة الجيش عددا من الأسلحة المتوسطة والخفيفة وكميات من الذخائر المتنوعة خلفتها عناصر الحوثيين قبل أن تلوذ بالفرار".

يأتي ذلك عقب يومين من إعلان قائد اللواء التاسع مشاة في الجيش الوطني، العميد جهاد الدقيمي، السبت، مقتل وإصابة عدد من مليشيات الحوثيين واستعادة عربة بي إم بي وآليات، خلال استدراج عناصر من الجماعة إلى كمين محكم بالقرب من منطقة بير المرازيق شرقي الجوف