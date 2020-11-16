تضمنت صواريخ بالستية.. الكشف عن صفقة أسلحة سرية أبرمتها الامارات مع كوريا الشمالية بقيمة 100 مليون دولار لتسليح ”المجلس الانتقالي“

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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كشفت مصادر ومعلومات مسرّبة عن تحركات إماراتية لتمويل نظام كوريا الشمالية عن طريق صفقات تسلح تجاوزت مائة مليون دولار، لاستيراد صواريخ باليستية.

وجاء في مدوّنة "أوريكس"، المتخصصة في رصد القوات المسلحة لكوريا الشمالية، أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم، التي يمكنها شراء صواريخ باليستية من كوريا الشمالية.

وكشف معهد "شؤون الخليج"، ومقرّه واشنطن، نقلاً عن مذكرة مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإمارات العربية المتحدة اشترت أسلحة قيمتها 100 مليون دولار من كوريا الشمالية، لاستخدامها في اليمن.

وبحسب المعلومات المتداولة، فإن صفقة الأسلحة الإماراتية السرية المستوردة من نظام "بيونغ يانغ"، تضمنت: شحنة صواريخ، ومدافع رشاشة، وبنادق، لدعم الجماعات الموالية للإمارات (المجلس الانتقالي والقوات الانفصالية).

وتلاحق أبوظبي اتهامات بزعزعة الاستقرار في عدد من الدول على غرار اليمن، التي تموّل وتدعم الانفصاليين.