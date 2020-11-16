واجه الإمامة بشجاعة وساهم في إسقاط حصار السبعين.. وفاة أحد أبرز مشائخ اليمن في أحد مشافي تركيا تضمنت صواريخ بالستية.. الكشف عن صفقة أسلحة سرية أبرمتها الامارات مع كوريا الشمالية بقيمة 100 مليون دولار لتسليح ”المجلس الانتقالي“ إيقاف كافة عمليات البيع والشراء للعملات الأجنبية بعدن غرق سفينة إماراتية في سواحل عمان وهي في طريقها إلى سقطرى أسوار مأرب الغربية تلتهم 170 قيادي حوثي خلال اسبوعين وهذه حقيقة سقوط قاعدة ”ماس“ العسكرية تظاهرة في تعز تحمل التحالف مسؤولية احتجاز مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ لـ50 جريحا ومنعهم من المغادرة إلى عمان الحوثيون يتحدون التحالف والمجتمع الدولي وينظمون استعراضا بحريا بالزوارق الحربية في الحديدة ميزة جديدة في واتساب صفقة وشيكة تشمل الافراج عن شقيق الرئيس والصبيحي وقحطان ورجب ومسئول حكومي متفائل توقعات الطقس خلال الساعات القادمة وتحذيرات للقاطنين في هذه المناطق
كشفت مصادر ومعلومات مسرّبة عن تحركات إماراتية لتمويل نظام كوريا الشمالية عن طريق صفقات تسلح تجاوزت مائة مليون دولار، لاستيراد صواريخ باليستية.
وجاء في مدوّنة "أوريكس"، المتخصصة في رصد القوات المسلحة لكوريا الشمالية، أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم، التي يمكنها شراء صواريخ باليستية من كوريا الشمالية.
وكشف معهد "شؤون الخليج"، ومقرّه واشنطن، نقلاً عن مذكرة مسرّبة من وزارة الخارجية الأمريكية، أن الإمارات العربية المتحدة اشترت أسلحة قيمتها 100 مليون دولار من كوريا الشمالية، لاستخدامها في اليمن.
وبحسب المعلومات المتداولة، فإن صفقة الأسلحة الإماراتية السرية المستوردة من نظام "بيونغ يانغ"، تضمنت: شحنة صواريخ، ومدافع رشاشة، وبنادق، لدعم الجماعات الموالية للإمارات (المجلس الانتقالي والقوات الانفصالية).
وتلاحق أبوظبي اتهامات بزعزعة الاستقرار في عدد من الدول على غرار اليمن، التي تموّل وتدعم الانفصاليين.