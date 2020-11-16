غرق سفينة إماراتية في سواحل عمان وهي في طريقها إلى سقطرى

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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أفادت مصادر ملاحية، اليوم الاثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بغرق سفينة شحن خشبية تحمل بضائع وسيارات خاصة، تعود ملكيتها لأبناء أرخبيل سقطرى، قبالة سواحل سلطنة عمان.

وقالت المصادر إن السفينة على متنها أكثر من 30 سيارة وبضائع غرقت قبالة سواحل عمان كانت متوجهة إلى سقطرى.

ورجحت المصادر غرق السفينة -التي غادرت السواحل الإماراتية متوجهة إلى سقطرى- بسبب حمولتها الزائدة، فيما نجا طاقمها ذو الجنسية الهندية من الغرق.

يشار إلى أن محافظة أرخبيل سقطرى خاضعة لسيطرة مليشيا الانتقالي المدعومة اماراتيا منذ يونيو الماضي.