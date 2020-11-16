تظاهرة في تعز تحمل التحالف مسؤولية احتجاز مليشيا ”الانتقالي الجنوبي“ لـ50 جريحا ومنعهم من المغادرة إلى عمان

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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تظاهر عشرات المواطنين بمحافظة تعز (جنوب غرب)، الإثنين 16 نوفمبر/تشرين الثاني، تنديدا بمنع مليشيا ما يسمى بـ”المجلس الانتقالي الجنوبي“، المدعوم إماراتيا، جرحى للجيش من مغادرة البلاد لتلقي العلاج.

وتظاهر العشرات من سكان مدينة تعز استجابة لدعوة أطلقتها رابطة الجرحى بالمحافظة. ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من قبيل "بتوجيهات إماراتية.. مليشيا الانتقالي تحتجز جرحى تعز لليوم الخامس وتمنعهم من السفر لتلقي العلاج".

وأيضا "منع الجرحى من استخدام الطريق والتنقل جريمة إنسانية وسابقة خطيرة".

وأفاد بيان صادر عن الرابطة، بأن المجلس الانتقالي الجنوبي "عرقل سفر 50 جريحا وقام باحتجازهم تحت ذريعة عنصرية هي أنهم ينتمون لمحافظة تعز".

وحمل البيان، المجلس والتحالف العربي والحكومة اليمنية مسؤولية ما يتعرض له جرحى الجيش بالمحافظة من قبل قوات الحزام الأمني (تابعة للمجلس).

والسبت قال مصدر عسكري، إن قوات الحزام الأمني اعترضت 50 جريحا من قوات الجيش اليمني في تعز، أثناء مغادرتهم عدن برا إلى سلطنة عمان لتلقي العلاج.

وأوضح المصدر، مفضلا عدم نشر اسمه، أن هذه القوات احتجزت الجرحى لمدة 15 ساعة، وصادت جوازتهم وأجبرتهم على العودة إلى إحدى المناطق المحاذية للمحافظة.

وعادة يجري نقل جرحى الجيش اليمني للعلاج خارج البلاد عبر مطاري عدن، وسيئون (جنوب شرق)، أو برا نحو السعودية وسلطنة عمان‎، فيما جرحى الحوثيين ينقلون إلى السلطنة جوا عبر تنسيق أممي.