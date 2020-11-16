الحوثيون يتحدون التحالف والمجتمع الدولي وينظمون استعراضا بحريا بالزوارق الحربية في الحديدة

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نظمت جماعة الحوثي الانقلابية، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، عرضا بحريا بالزوارق الحربية في محافظة الحديدة الساحلية (غرب اليمن).

وأفاد موقع (26 سبتمبر) التابع للجماعة أنه جرى "تنفيذ عرض بحري بالزوارق في الحديدة، حضرته قيادة وزارة الداخلية، وقيادات قوات خفر السواحل (قطاع البحر الأحمر)، وقيادة محافظة الحديدة".

وأضاف الموقع: "العرض أتى تزامنا مع مشروع إعادة جاهزية الزوارق البحرية، في إطار مواكبة تطوير أداء عمل خفر السواحل، لحماية الموانئ التجارية ومراكز الإنزال السمكي".

ونقل الموقع عن رئيس مصلحة خفر السواحل في الجماعة اللواء، عبدالرزاق المؤيد، قوله: "إعادة جاهزية الزوارق التابعة لخفر السواحل (قطاع البحر الأحمر)، يأتي ضمن خطة عمل متكاملة لتطوير إمكانات المراقبة وحماية المياه الإقليمية، وتقديم العون للصيادين وحماية المصطافين خصوصا في المواسم السياحية".

ونشر الموقع صور عدد من الزوارق أثناء استعراضها في البحر، على متنها جنود يتبعون وزارة الداخلية في حكومة الحوثيين غير المعترف بها دوليا.‎

وكانت وزارة الطاقة السعودية قد أعلنت منذ يومين تدمير زورقين مفخخين مسيّرين عن بعد بالقرب من منصة التفريغ العائمة التابعة لمحطة توزيع المنتجات البترولية، أطلقتها "مليشيات الحوثي"، وفقًا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس).

وسبق أن أعلن التحالف العربي بشكل متكرر، تدمير زوارق مفخخة للحوثيين في البحر الأحمر، يهددون الملاحة البحرية.

وأعلن التحالف العربي، مساء الأربعاء، عن اعتراض قواته البحرية لزورقين مفخخين أطلقهما الحوثيون من محافظة الحديدة لتهديد الملاحة البحرية جنوب البحر الأحمر. وأضاف "أنه تم تدمير الزورقين المفخخين واللذين يمثلان تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي وطرق الملاحة البحرية والتجارة العالمية" وفق ما نقلته وكالة "واس" السعودية.

وفي وقت سابق الأربعاء، أطلقت ميليشيا الحوثي عبر ما يسمى بـ المتحدث العسكري "يحيى سريع"، تحذيراً موجهاً لـ"للشركات الأجنبية العاملة في السعودية وأبناء الحجاز ونجد والمقيمين"، بالابتعاد عن المنشآت الحيوية والمنشآت ذات الطابع الاقتصادي والعسكري والتي قال إنها "ستكون هدفاً مشروعاً".