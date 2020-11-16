ميزة جديدة في واتساب صفقة وشيكة تشمل الافراج عن شقيق الرئيس والصبيحي وقحطان ورجب ومسئول حكومي متفائل توقعات الطقس خلال الساعات القادمة وتحذيرات للقاطنين في هذه المناطق تعرف على أكثر الدول مديونية في العالم شاهد الصور.. احتجاجات غاضبة في عدن الخاضعة لسيطرة المليشيات والحمير تعود للخدمة فريق عسكري سعودي يتحرك من عدن الى أبين ترامب يجدد الإنقلاب ويعلن أنه الفائز في الإنتخابات الأمريكية ويهاجم الإعلام الكاذب قرارات صادمة جديدة من غوغل....حساباتك مهدده بالحذف ماهي التأثيرات ولمخاطر الغير معقولة التي تسببها تناول المضادات الحيوية عند الأطفال في ظروف غامضة ..سوريا تعلن عن وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم
أضاف مطورو تطبيق "واتسآب" القدرة على إرسال رسائل ذاتية التدمير في إصدار سطح المكتب، حيث أصبحت هذه الميزة متاحة في تطبيق الهاتف منذ فترة وجيزة.
ومن أجل الحصول على هذه الميزة، يجب أن يتم تحديث التطبيق إلى نسخة 2.2045.19.0، ومن ثم ضبط الإعدادت المناسبة لذلك.
وبعد القيام بالإجراءات أعلاه، فإنه سيتم حذف الرسائل المرسلة بعد مرور 7 أيام على إرسالها بشكل تلقائي، وفقا لموقع "MSPowerUser"
جدير بالذكر أن كلا من تطبيقي "فيسبوك ماسنجر" و"إنستغرام" حصلا على هذه الميزة أيضا منذ فترة.