توقعات الطقس خلال الساعات القادمة وتحذيرات للقاطنين في هذه المناطق

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات

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توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية استمرار الأجواء الباردة مع انخفاض طفيف في درجات الحرارة الصغرى بالمناطق الجبلية، وارتفاعها في بعض المناطق الصحراوية والساحلية الشرقية وأرخبيل سقطرى خلال الـ 24 ساعة المقبلة.

وأشار المركز في نشرته التحذيرية ليوم الاثنين، إلى استمرار الأجواء الباردة والجافة على المرتفعات الجبلية وخاصة محافظات صعدة، عمران، صنعاء، ذمار، البيضاء والضالع والمناطق المرتفعة من محافظات إب، تعز ، لحج ، أبين وشبوة وكذلك على أجزاء من الصحاري والهضاب الداخلية أثناء الليل والصباح الباكر.

كما توقع ميلاً طفيفاً للانخفاض في دراجات الحرارة الصغرى في تلك المناطق، فيما يتوقع ارتفاعاً طفيفاً لدرجات الحرارة الصغرى في بعض المناطق الصحراوية والمناطق الساحلية الشرقية وأرخبيل سقطرى.

ودعا المركز المواطنين وخاصة كبار السن والأطفال والمرضى والعاملين أثناء الليل وساعات الصباح الباكر إلى أخذ الاحتياطات اللازمة للوقاية من آثار البرد.

وحث المزارعين والنحالين على حماية محاصيلهم الزراعية ومواشيهم ومناحلهم.