شاهد الصور.. احتجاجات غاضبة في عدن الخاضعة لسيطرة المليشيات والحمير تعود للخدمة

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شهدت العاصمة المؤقتة عدن،الخاضعة لسيطرة مليشيات الانتقالي المدعومة من الامارات، اليوم الاثنين، احتجاجات تندد بتردي الخدمات، وعلى رأسها انقطاع الماء.
ونفذ متظاهرون من أبناء منطقة شعب العيدروس وقفة احتجاجية أمام مقر مؤسسة المياه في مديرية كريتر للمطالبة بسرعة إعادة المياه إلى المنطقة.
وقام المتظاهرون بإشعال اطارات السيارات أمام مقر مؤسسة المياه كما قاموا بإغلاق كل الطرقات المؤدية إلى دخول كريتر.
وتعيش عدن وضعا أمنيا مترديا، وانعدام الخدمات الاسياسية على رأسها الماء والكهرباء، منذ سيطرة مليشيات الانتقالي عليها،وعاد المواطنون لاستخدام الحمير في جلب الماء.
وشوهد عدد من افراد قوات مكافحة الشغب التابعة لمليشيات المجلس الانتقالي حول المحتجيين ،فيما اغلقت العديد من المحال التجارية ابوابها خوفا من اندلاع صدامات.