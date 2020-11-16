فريق عسكري سعودي يتحرك من عدن الى أبين ترامب يجدد الإنقلاب ويعلن أنه الفائز في الإنتخابات الأمريكية ويهاجم الإعلام الكاذب قرارات صادمة جديدة من غوغل....حساباتك مهدده بالحذف ماهي التأثيرات ولمخاطر الغير معقولة التي تسببها تناول المضادات الحيوية عند الأطفال في ظروف غامضة ..سوريا تعلن عن وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم ماهي الرسالة التي وجهها رونالدو إلى زملائه في المنتخب بعد الخسارة أمام فرنسا رسالة تاريخية و عاجلة من وزير الدفاع الأمريكي إلى القوات التابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعرف بالصورة...سفن حربية مصرية ضخمة تعبر مضيق البوسفور التركية تفاصيل إجراءات قانونية تفصل عن إتفاق أممي وشيك مع المليشيات الحوثية بشأن صافر إسرائيل ترد رسميا على بيان هيئة كبار العلماء السعودية حول الإخوان المسلمين
وصل فريق عسكري سعودي أمس الأحد إلى محافظة أبين، حيث تشهد مناطق عدة بالمحافظة اليمنية الجنوبية مواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.
ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن مصدر عسكري ق إن فريقا عسكريا سعوديا وصل إلى محافظة أبين قادما من مقر التحالف العربي في مدينة عدن.
وأوضح أن الفريق زار مقر قيادة قوات المجلس الانتقالي في مدينة زنجبار، وتوجه عقب ذلك إلى مدينة شقرة مقر قيادة القوات الحكومية.
وبحسب الوكالة: تهدف زيارة الفريق السعودي إلى الاجتماع مع قيادة قوات الطرفين لتهدئة الأوضاع مع تصاعد حدة المواجهات في مناطق عدة بمحافظة أبين.
وتجددت ظهر الأحد المواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في منطقة “الطرية” شمال شرق مدينة زنجبار، بحسب مصدر محلي مسؤول.
وقال المصدر للوكالة ذاتها إن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين في المواجهات، كما تم تدمير مركبة عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي.
وأشار إلى أن المواجهات تزامنت مع وصول فريق سعودي إلى مدينة شقرة للقاء قيادات عسكرية من القوات الحكومية في المدينة.
وتشهد مناطق في أبين من حين لآخر مواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي رغم موافقة الجانبين على مقترح سعودي قبل نحو أربعة أشهر لوقف إطلاق النار في المحافظة، أعقبه نشر فرق سعودية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.
ورعت السعودية اتفاقا في الرياض في الخامس من نوفمبر من العام الماضي لوقف العمليات العسكرية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، ونص على إعادة تنظيم القوات بين الجانبين وتشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.
وتجرى حاليا مشاورات في الرياض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما لا يزال الملف العسكري والأمني متعثرا.