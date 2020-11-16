فريق عسكري سعودي يتحرك من عدن الى أبين

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-وكالات

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وصل فريق عسكري سعودي أمس الأحد إلى محافظة أبين، حيث تشهد مناطق عدة بالمحافظة اليمنية الجنوبية مواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي الجنوبي المطالب بالانفصال.

ونقلت وكالة أنباء شينخوا الصينية عن مصدر عسكري ق إن فريقا عسكريا سعوديا وصل إلى محافظة أبين قادما من مقر التحالف العربي في مدينة عدن.

وأوضح أن الفريق زار مقر قيادة قوات المجلس الانتقالي في مدينة زنجبار، وتوجه عقب ذلك إلى مدينة شقرة مقر قيادة القوات الحكومية.

وبحسب الوكالة: تهدف زيارة الفريق السعودي إلى الاجتماع مع قيادة قوات الطرفين لتهدئة الأوضاع مع تصاعد حدة المواجهات في مناطق عدة بمحافظة أبين.

وتجددت ظهر الأحد المواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي في منطقة “الطرية” شمال شرق مدينة زنجبار، بحسب مصدر محلي مسؤول.

وقال المصدر للوكالة ذاتها إن قتلى وجرحى سقطوا من الجانبين في المواجهات، كما تم تدمير مركبة عسكرية تابعة لقوات المجلس الانتقالي.

وأشار إلى أن المواجهات تزامنت مع وصول فريق سعودي إلى مدينة شقرة للقاء قيادات عسكرية من القوات الحكومية في المدينة.

وتشهد مناطق في أبين من حين لآخر مواجهات بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي رغم موافقة الجانبين على مقترح سعودي قبل نحو أربعة أشهر لوقف إطلاق النار في المحافظة، أعقبه نشر فرق سعودية لمراقبة تنفيذ الاتفاق.

ورعت السعودية اتفاقا في الرياض في الخامس من نوفمبر من العام الماضي لوقف العمليات العسكرية بين القوات الحكومية والمجلس الانتقالي، ونص على إعادة تنظيم القوات بين الجانبين وتشكيل حكومة مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية.

وتجرى حاليا مشاورات في الرياض بشأن تشكيل الحكومة الجديدة، فيما لا يزال الملف العسكري والأمني متعثرا.