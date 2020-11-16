ترامب يجدد الإنقلاب ويعلن أنه الفائز في الإنتخابات الأمريكية ويهاجم الإعلام الكاذب

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 12 مساءً / مأرب برس_ وكالات

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كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الاثنين)، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه هو الفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، وهاجم «الإعلام الكاذب» الذي يؤكد فوز منافسه جو بايدن.

وكتب ترمب: «فزت بالانتخابات... لماذا يفترض الإعلام الإخباري الكاذب باستمرار أن جو بايدن سيصل إلى الرئاسة، دون حتى السماح لجانبنا بالظهور، وهو الأمر الذي نحن مستعدون له؟».

وأضاف: «إلى أي مدى تعرض دستورنا العظيم للانتهاك في انتخابات 2020... ربما تعرض لهجوم لم يحدث من قبل».

وأدلى ترمب بتصريحات متضاربة في سلسلة تغريدات على «تويتر»، وقال أمس (الأحد): «لقد فاز؛ لأن الانتخابات زُورت»، دون أن يذكر بايدن بالاسم.

وبعدها بنحو ساعة، كتب: «لقد فاز فقط في نظر وسائل الإعلام التي تنقل أخباراً كاذبة. أنا لا أسلِّم بأي شيء! أمامنا طريق طويل لنقطعه. الانتخابات زُورت»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.

وتابع قائلا: «سنفوز!» قبل أن يمضي للعب الجولف في نادٍ يمتلكه في فرجينيا.

وتجري إعادة فرز الأصوات يدوياً في ولاية جورجيا؛ حيث من المتوقع فوز بايدن بفارق يزيد على 14000 صوت.

وتفيد وسائل الإعلام الأميركية بأن بايدن هو الفائز بالانتخابات، إلا أن ترمب لم يعترف بالهزيمة حتى الآن.