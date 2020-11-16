ترامب يجدد الإنقلاب ويعلن أنه الفائز في الإنتخابات الأمريكية ويهاجم الإعلام الكاذب قرارات صادمة جديدة من غوغل....حساباتك مهدده بالحذف ماهي التأثيرات ولمخاطر الغير معقولة التي تسببها تناول المضادات الحيوية عند الأطفال في ظروف غامضة ..سوريا تعلن عن وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم ماهي الرسالة التي وجهها رونالدو إلى زملائه في المنتخب بعد الخسارة أمام فرنسا رسالة تاريخية و عاجلة من وزير الدفاع الأمريكي إلى القوات التابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعرف بالصورة...سفن حربية مصرية ضخمة تعبر مضيق البوسفور التركية تفاصيل إجراءات قانونية تفصل عن إتفاق أممي وشيك مع المليشيات الحوثية بشأن صافر إسرائيل ترد رسميا على بيان هيئة كبار العلماء السعودية حول الإخوان المسلمين العصابات الحوثية تتفنن في أذية العائلات والاسر في المنتزهات ويعروا النساء من مجوهراتهن
كرر الرئيس الأميركي دونالد ترمب اليوم (الاثنين)، عبر حسابه على موقع «تويتر»، أنه هو الفائز بالانتخابات الرئاسية التي جرت مؤخراً، وهاجم «الإعلام الكاذب» الذي يؤكد فوز منافسه جو بايدن.
وكتب ترمب: «فزت بالانتخابات... لماذا يفترض الإعلام الإخباري الكاذب باستمرار أن جو بايدن سيصل إلى الرئاسة، دون حتى السماح لجانبنا بالظهور، وهو الأمر الذي نحن مستعدون له؟».
وأضاف: «إلى أي مدى تعرض دستورنا العظيم للانتهاك في انتخابات 2020... ربما تعرض لهجوم لم يحدث من قبل».
وأدلى ترمب بتصريحات متضاربة في سلسلة تغريدات على «تويتر»، وقال أمس (الأحد): «لقد فاز؛ لأن الانتخابات زُورت»، دون أن يذكر بايدن بالاسم.
وبعدها بنحو ساعة، كتب: «لقد فاز فقط في نظر وسائل الإعلام التي تنقل أخباراً كاذبة. أنا لا أسلِّم بأي شيء! أمامنا طريق طويل لنقطعه. الانتخابات زُورت»، حسبما نقلت وكالة «رويترز» للأنباء.
وتابع قائلا: «سنفوز!» قبل أن يمضي للعب الجولف في نادٍ يمتلكه في فرجينيا.
وتجري إعادة فرز الأصوات يدوياً في ولاية جورجيا؛ حيث من المتوقع فوز بايدن بفارق يزيد على 14000 صوت.
وتفيد وسائل الإعلام الأميركية بأن بايدن هو الفائز بالانتخابات، إلا أن ترمب لم يعترف بالهزيمة حتى الآن.