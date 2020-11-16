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في ظروف غامضة ..سوريا تعلن عن وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 10 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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 أكدت وسائل إعلام سورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم.

 

هذا ولم تتضح أسباب الوفاة ولم ترد أي تفاصيل أخرى. وليد المعلم من مواليد دمشق 1941، وقد تخرج من جامعة القاهرة بمصر عام 1963 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.

تدرج المعلم في وزارة الخارجية السورية وعين سفيرا لسوريا لدى الولايات المتحدة وشارك في محادثات السلام السورية الإسرائيلية منذ 1990 وحتى 1999.

تولى منصب نائب وزير الخارجية في يناير/كانون الأول عام 2005 وفي فبراير/شباط 2006 تولى منصب وزير الخارجية وحتى وفاته اليوم

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