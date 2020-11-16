في ظروف غامضة ..سوريا تعلن عن وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري وليد المعلم ماهي الرسالة التي وجهها رونالدو إلى زملائه في المنتخب بعد الخسارة أمام فرنسا رسالة تاريخية و عاجلة من وزير الدفاع الأمريكي إلى القوات التابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعرف بالصورة...سفن حربية مصرية ضخمة تعبر مضيق البوسفور التركية تفاصيل إجراءات قانونية تفصل عن إتفاق أممي وشيك مع المليشيات الحوثية بشأن صافر إسرائيل ترد رسميا على بيان هيئة كبار العلماء السعودية حول الإخوان المسلمين العصابات الحوثية تتفنن في أذية العائلات والاسر في المنتزهات ويعروا النساء من مجوهراتهن إسرائيل تنفذ أول عملية استخباراتية في الامارات استهدفت منشئات حكومية حساسة سعودية تتلقى رسالة قاتلة من زوجها عبر جوالها ووزارة العدل تضع التفاصيل صراع أجنحة داخل الجماعة.. الحوثيون يوقفون 7 مسؤولين عن العمل ويمنعونهم من السفر بينهم وزير في حكومة الانقلاب (أسماء الموقوفين)
أكدت وسائل إعلام سورية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين، وفاة وزير الخارجية والمغتربين السوري، وليد المعلم.
هذا ولم تتضح أسباب الوفاة ولم ترد أي تفاصيل أخرى. وليد المعلم من مواليد دمشق 1941، وقد تخرج من جامعة القاهرة بمصر عام 1963 بشهادة بكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية.
تدرج المعلم في وزارة الخارجية السورية وعين سفيرا لسوريا لدى الولايات المتحدة وشارك في محادثات السلام السورية الإسرائيلية منذ 1990 وحتى 1999.
تولى منصب نائب وزير الخارجية في يناير/كانون الأول عام 2005 وفي فبراير/شباط 2006 تولى منصب وزير الخارجية وحتى وفاته اليوم