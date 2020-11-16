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ماهي الرسالة التي وجهها رونالدو إلى زملائه في المنتخب بعد الخسارة أمام فرنسا

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 صباحاً / مأرب برس_ وكالات
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علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية.

ودعا رونالدو زملاءه إلى الفخر بما تم تحقيقه رغم الخسارة، مؤكدا أنهم تعلموا شيئا جديدا.

وقال الدون البرتغالي في منشور عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، "كل المباريات تعلمنا أشياء جديدة، للأسف لم نحقق هدفنا أمام فرنسا".

وأضاف أسطورة البرتغال: "يجب أن نرفع رؤوسنا ونفتخر بما حققناه".

وأذاقت فرنسا منافستها البرتغال حاملة اللقب هزيمة نادرة بالفوز عليها 1-صفر في لشبونة يوم السبت، بفضل هدف نغولو كانتي في الشوط الثاني، لتبلغ قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وتتصدر فرنسا بطلة العالم المجموعة الثالثة في القسم الأول برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن البرتغال، كما تتفوق في المواجهة المباشرة لتضمن الفوز بقمة المجموعة.

وهذه الهزيمة الثانية فقط للبرتغال منذ كأس العالم 2018.

وفي الجولة السادسة تستقبل فرنسا نظيرتها السويد، بينما يحل الفريق البرتغالي ضيفا على كرواتيا.

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