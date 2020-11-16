ماهي الرسالة التي وجهها رونالدو إلى زملائه في المنتخب بعد الخسارة أمام فرنسا رسالة تاريخية و عاجلة من وزير الدفاع الأمريكي إلى القوات التابعة للولايات المتحدة في الشرق الأوسط تعرف بالصورة...سفن حربية مصرية ضخمة تعبر مضيق البوسفور التركية تفاصيل إجراءات قانونية تفصل عن إتفاق أممي وشيك مع المليشيات الحوثية بشأن صافر إسرائيل ترد رسميا على بيان هيئة كبار العلماء السعودية حول الإخوان المسلمين العصابات الحوثية تتفنن في أذية العائلات والاسر في المنتزهات ويعروا النساء من مجوهراتهن إسرائيل تنفذ أول عملية استخباراتية في الامارات استهدفت منشئات حكومية حساسة سعودية تتلقى رسالة قاتلة من زوجها عبر جوالها ووزارة العدل تضع التفاصيل صراع أجنحة داخل الجماعة.. الحوثيون يوقفون 7 مسؤولين عن العمل ويمنعونهم من السفر بينهم وزير في حكومة الانقلاب (أسماء الموقوفين) هكذا غيّرت تركيا شكل الحروب بالعالم وقلبت موازينها
علق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، على خسارة منتخب بلاده أمام فرنسا، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري الأمم الأوروبية.
ودعا رونالدو زملاءه إلى الفخر بما تم تحقيقه رغم الخسارة، مؤكدا أنهم تعلموا شيئا جديدا.
وقال الدون البرتغالي في منشور عبر حسابه بموقع "إنستغرام"، "كل المباريات تعلمنا أشياء جديدة، للأسف لم نحقق هدفنا أمام فرنسا".
وأضاف أسطورة البرتغال: "يجب أن نرفع رؤوسنا ونفتخر بما حققناه".
وأذاقت فرنسا منافستها البرتغال حاملة اللقب هزيمة نادرة بالفوز عليها 1-صفر في لشبونة يوم السبت، بفضل هدف نغولو كانتي في الشوط الثاني، لتبلغ قبل نهائي دوري الأمم الأوروبية لكرة القدم وتتصدر فرنسا بطلة العالم المجموعة الثالثة في القسم الأول برصيد 13 نقطة من خمس مباريات وبفارق ثلاث نقاط عن البرتغال، كما تتفوق في المواجهة المباشرة لتضمن الفوز بقمة المجموعة.
وهذه الهزيمة الثانية فقط للبرتغال منذ كأس العالم 2018.
وفي الجولة السادسة تستقبل فرنسا نظيرتها السويد، بينما يحل الفريق البرتغالي ضيفا على كرواتيا.