تعرف بالصورة...سفن حربية مصرية ضخمة تعبر مضيق البوسفور التركية

الإثنين 16 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 صباحاً / مأرب برس_ وكالات

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عبرت سفن حربية مصرية مضيق البوسفور في تركيا في طريقها إلى البحر الأسود، حيث من المقرر أن تجري مناورات مشتركة مع البحرية الروسية.

ونسرت وكالة «رويترز» صوراً للقطع البحرية المصرية لدى عبورها المضيق في مدينة إسطنبول التركية.

والسفن الثلاث هي محمد فهمي 686 وكورفيت الفاتح 971 والإسكندرية 911.

وذكرت وسائل إعلام روسية الشهر الماضي، أن موسكو والقاهرة ستجريان مناورات بحرية مشتركة باسم «جسر الصداقة - 2020»، التي ستجرى في البحر الأسود لأول مرة