إسرائيل ترد رسميا على بيان هيئة كبار العلماء السعودية حول الإخوان المسلمين العصابات الحوثية تتفنن في أذية العائلات والاسر في المنتزهات ويعروا النساء من مجوهراتهن إسرائيل تنفذ أول عملية استخباراتية في الامارات استهدفت منشئات حكومية حساسة سعودية تتلقى رسالة قاتلة من زوجها عبر جوالها ووزارة العدل تضع التفاصيل صراع أجنحة داخل الجماعة.. الحوثيون يوقفون 7 مسؤولين عن العمل ويمنعونهم من السفر بينهم وزير في حكومة الانقلاب (أسماء الموقوفين) هكذا غيّرت تركيا شكل الحروب بالعالم وقلبت موازينها لماذا فرضت تركيا على غوغل غرامة بملايين الدولارات؟ إنستغرام يعلن عن مفاجأة.. تعرف عليها السعودية توجه توبيخا قاسيا لألمانيا وتصارح برلين قائلة حرب اليمن حرب مشروعة الكشف عن انهيار إعلان الحكومة الجديدة وعودة الوضع الى ماقبل توقيع ”اتفاق الرياض“
رحبت وزارة الخارجية الإسرائيلية، الأحد، على بيان هيئة كبار العلماء السعودية التي وصفت جماعة الإخوان المسلمين بأنها "جماعة إرهابية" محذرة من الانتماء إليها أو التعاطف معها.
وقالت الخارجية الإسرائيلية، عبر حسابها على تويتر باللغة العربية: "يسعدنا نحن في إسرائيل أن نرى هذا المنهج المناهض لاستغلال الدين للتحريض والفتنة ولا شك أن جميع الديانات السماوية جاءت لزرع المحبة والألفة بين الناس"، وأضافت: "نحن بأمس الحاجة إلى خطاب يدعو للتسامح والتعاون المتبادل للنهوض بالمنطقة برمتها".
وكانت هيئة كبار العلماء قد وصفت جماعة الإخوان، في بيان، الثلاثاء الماضي، بأنها "جماعة إرهابية"، وقالت الهيئة إن الجماعة "لا تمثل منهج الإسلام، وإنما تتبع أهدافها الحزبية المخالفة لهدي ديننا الحنيف، وتتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".
وأضافت الهيئة أن "كل ما يؤثر على وحدة الصف حول ولاة أمور المسلمين من بث شبه وأفكار، أو تأسيس جماعات ذات بيعة وتنظيم، أو غير ذلك، فهو محرم بدلالة الكتاب والسنة"، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء السعودية الرسمية.