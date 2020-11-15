العصابات الحوثية تتفنن في أذية العائلات والاسر في المنتزهات ويعروا النساء من مجوهراتهن

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شكا مواطنون من عمليات نصب وابتزاز يتعرضون لها من قبل عصابات حوثية في المتنزهات العامة بمدينةإب، وسط اليمن.
وقال المواطنون، إن مسلحين حوثيين يقومون بتفتيش العائلات في متنزهات إب العامة (جبل المورم، بعدان، مشورة، المعاين) ويطالبونهم بإظهار البطائق وعقود الزواج، أو دفع مبالغ مالية.
وأضافوا أن العصابات الحوثية، تمتهن الابتزاز وتهدد العائلات والأسر التي لا تصطحب معها الوثائق الرسمية، بالسجن في البحث الجنائي أو دفع مبالغ خيالية.
وتابع المواطنون في شكاوى نشرت بعضها عبر مواقع التواصل، بأن بعض المسلحين قاموا بمصادرة مجوهرات وأموال من مواطنين جرى ابتزازهم في تلك المتنزهات.
وأشار المواطنون إلى أن المسلحين يختفون فور مصادرة أموالهم.
ولغياب المتنزهات في مدينة إب، تلجأ الأسر للخروج إلى المساحات العامة والمرتفعات الجبلية المطلة المدينة بغرض التنزه والترويح عن النفس.
وتنتشر في المحافظة الخاضعة للحوثيين، على نطاق واسع عصابات سطو وابتزاز بالإكراه تُديرها قيادات حوثية بارزة.