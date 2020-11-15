إسرائيل تنفذ أول عملية استخباراتية في الامارات استهدفت منشئات حكومية حساسة

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

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اعتقلت سلطات الأمن في إمارة دبي إسرائيليين اثنين بشبهة قيامهما بتصوير منشأة حكومية وتم تحويلهما للتحقيق.

ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مصادر في الجالية اليهودية بدبي قولها "تم اعتقال مواطنين إسرائيليين اثنين في دبي بزعم قيامهما بتصوير منشأة حكومية".

وأضافت الصحيفة أن "وزارة الخارجية الإسرائيلية لا زالت تحقق في القضية".

وقال رئيس الجالية اليهودية في الإمارات سولي وولف، للصحيفة "آمل ألا تتكرر مثل هذه الحالات. الإمارات ترحب بالإسرائيليين بالحب والحنان، ولا نريد أن نرى سلوكا غير لائق من الإسرائيليين في الإمارات".

وأشارت الصحيفة إلى أن "عددًا لا بأس به من الإسرائيليين يتواجدون حاليًا في دولة الإمارات، حتى قبل أن يصبح الإعفاء من التأشيرة بين البلدين ساريًا. حيث دخل العديد من الإسرائيليين إلى الإمارات من خلال دعوات وردت من مسؤولين رسميين في الدولة أو من خلال جوازات سفر أجنبية".

كانت الإمارات وإسرائيل وقعتا في واشنطن، في أيلول/سبتمبر الماضي، معاهدة سلام.

وفي سباق إخفاء الفضيحة في الامارات سارعت القيادة العامة لشرطة دبي بنفي "ما تم تداوله حول اعتقال شخصين من الجنسية الإسرائيلية في دبي، مؤكدة أن هذه شائعة "لا أساس لها من الصحة".