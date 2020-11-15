إسرائيل تنفذ أول عملية استخباراتية في الامارات استهدفت منشئات حكومية حساسة سعودية تتلقى رسالة قاتلة من زوجها عبر جوالها ووزارة العدل تضع التفاصيل صراع أجنحة داخل الجماعة.. الحوثيون يوقفون 7 مسؤولين عن العمل ويمنعونهم من السفر بينهم وزير في حكومة الانقلاب (أسماء الموقوفين) هكذا غيّرت تركيا شكل الحروب بالعالم وقلبت موازينها لماذا فرضت تركيا على غوغل غرامة بملايين الدولارات؟ إنستغرام يعلن عن مفاجأة.. تعرف عليها السعودية توجه توبيخا قاسيا لألمانيا وتصارح برلين قائلة حرب اليمن حرب مشروعة الكشف عن انهيار إعلان الحكومة الجديدة وعودة الوضع الى ماقبل توقيع ”اتفاق الرياض“ أمراء سعوديون ينقضون مهاجمين على كاتب سعودي ليبرالي ي تطاوله على الامام البخاري ”Regain Yemen“ تعري الحوثيين وتفضح امبراطورياتهم المالية.. أول تقرير يكشف شبكة القيادي ”محمد عبدالسلام“ (27 شركة وشبكة مالية بأكثر من نصف مليار دولار)
فاجئ مواطن سعودي زوجته برسالة غير متوقعة عبر الهاتف أصابتها بصدمة عنيفة.
وأفادت مغردة سعودية في استفسار وجهته إلى وزارة العدل بأن زوجها طلقها طلقة واحدة عبر الهاتف، إلا أنه لم يصدر صك طلاق، كما أنكر أنه طلقها، وطالبت بمعرفة الحل في هذه الحالة.
وأجابت وزارة العدل على استفسار المغردة بأنه يمكن للزوجة رفع دعوى (فسخ نكاح، خلع، إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) وذلك بالتقدم بالطلب عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.
وتابعت: كما أنه إذا كان الطلاق بإثبات من الزوج يتم تقديم طلب إلكتروني (إثبات طلاق) عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa/.