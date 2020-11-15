سعودية تتلقى رسالة قاتلة من زوجها عبر جوالها ووزارة العدل تضع التفاصيل

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 08 مساءً / مأرب برس - وكالات

عدد القراءات 518

فاجئ مواطن سعودي زوجته برسالة غير متوقعة عبر الهاتف أصابتها بصدمة عنيفة.

وأفادت مغردة سعودية في استفسار وجهته إلى وزارة العدل بأن زوجها طلقها طلقة واحدة عبر الهاتف، إلا أنه لم يصدر صك طلاق، كما أنكر أنه طلقها، وطالبت بمعرفة الحل في هذه الحالة.

وأجابت وزارة العدل على استفسار المغردة بأنه يمكن للزوجة رفع دعوى (فسخ نكاح، خلع، إثبات طلاق ضد الزوج إذا وقع الطلاق) وذلك بالتقدم بالطلب عبر الرابط التالي: https://najiz.sa/applications/landing/service/1.

وتابعت: كما أنه إذا كان الطلاق بإثبات من الزوج يتم تقديم طلب إلكتروني (إثبات طلاق) عبر الرابط التالي: https://inhaatportal.moj.gov.sa/.