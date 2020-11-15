لماذا فرضت تركيا على غوغل غرامة بملايين الدولارات؟

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كشفت وسائل إعلام تركية، أن أنقرة فرضت غرامة بقيمة 196.7 مليون ليرة (حوالي 26 مليون دولار) على عملاق الإنترنت “غوغل” بعد إجراء تحقيق.
وفقا لوكالة “الأناضول” فإن هيئة المنافسة التركية هي التي فرضت الغرامة. وقالت صحيفة “ديلي صباح” التركية أن الغرامة فرضت على “غوغل” بسبب “سلوكها غير النزيه”.
ولم يجر الكشف عن مزيد من التفاصيل. وكانت الهيئة قد غرمت الشركة الأمريكية في فبراير الماضي بحوالي 98 مليون ليرة بدعوى إساءة استغلال وضعها المسيطر على السوق.