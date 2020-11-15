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إنستغرام يعلن عن مفاجأة.. تعرف عليها

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس-غرفة الاخبار
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في خطوة مفاجئة، قرر تطبيق الصور الأشهر في العالم إطلاق تصميم جديد له.

فقد كشف إنستغرام عن إطلاق تصميم جديد للتطبيق، بعد مرور سنوات دون إجراء تحديث يذكر على صفحته الرئيسية.

ويسعى التطبيق لخلق تجربة جديدة بإبراز رمز خاصية "Reels" في المقدمة والوسط.

كما تعتبر Reels من خدمات الفيديو الجديدة التي يقدمها إنستغرام، والتي يسعى من خلالها لمنافسة تطبيق "تيك توك" الصيني.

وقال إنستغرام، في تغريدة نشرها على تويتر، "بعض التغييرات قادمة".

هذا ويظهر رمز Reels في مكان رمز (+) الذي كان مستخدما لإنشاء منشورات جديدة، والذي تم نقله إلى الجزء العلوي الأيمن من الصفحة الرئيسية للتطبيق.

وإلى جانبه يظهر رمز لخدمة "التسوق"، في مكان ظهور رمز القلب سابقا، الذي أصبح في أعلى الشاشة.

كما يتيح الضغط على رمز القلب الاطلاع على الإعجابات والمتابعات الجديدة التي يتلقاها المستخدم.

يذكر أن إنستغرام طرح مؤخرا خاصية ريلز، التي تضاعف طول مقاطع الفيديو، من 15 ثانية إلى 30 ثانية.

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