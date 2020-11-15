السعودية توجه توبيخا قاسيا لألمانيا وتصارح برلين قائلة حرب اليمن حرب مشروعة

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انتقد وزير الدولة السعودى للشؤون الخارجية عادل الجبير، الأحد، حظر تصدير الأسلحة، الذى تفرضه ألمانيا على السعودية بسبب حرب اليمن، مؤكدًا أن الرياض تمتلك خيارات شراء من عدة دول أخرى. وفق العربية.
وأعرب الجبير، فى مقابلة مع وكالة الأنباء الألمانية ، عن اعتقاده "بأن فكرة وقف بيع الأسلحة للسعودية بسبب حرب اليمن، غير منطقية".
وأوضح أن الحرب فى اليمن حرب مشروعة أُجبرنا على خوضها، مضيفا أن السعودية يمكنها شراء أسلحة من عدد من الدول وهى تفعل ذلك.
وكان طرفا الائتلاف الحاكم فى ألمانيا، بزعامة المستشارة أنجيلا ميركل، قد اتفقا فى معاهدة الائتلاف فى مارس 2018 على وقف تصدير السلاح لكل الأطراف المشاركة "بشكل مباشر" فى حرب اليمن.