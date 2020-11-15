الاتحاد الأوروبي يدعو لحل ”الصراع المنسي“ في اليمن

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 07 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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دعا الاتحاد الأوروبي، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إلى حل "الصراع المنسي" في اليمن.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، عبر حسابه على تويتر.

وأوضح بوريل "لوقت طويل، لم نتحدث بما فيه الكفاية عن الأزمة الحادة في اليمن".

وشدد قائلا: "علينا معالجة هذا الصراع المنسي، والتحدث عن اليمن"، دون تفاصيل أخرى.

وخلال الأشهر الماضية، كثف مسؤولون أوروبيون تحركاتهم الدبلوماسية، من أجل العمل على إيجاد حل سياسي لأزمة اليمن.