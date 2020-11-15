الكشف عن انهيار إعلان الحكومة الجديدة وعودة الوضع الى ماقبل توقيع ”اتفاق الرياض“ أمراء سعوديون ينقضون مهاجمين على كاتب سعودي ليبرالي ي تطاوله على الامام البخاري ”Regain Yemen“ تعري الحوثيين وتفضح امبراطورياتهم المالية.. أول تقرير يكشف شبكة القيادي ”محمد عبدالسلام“ (27 شركة وشبكة مالية بأكثر من نصف مليار دولار) السعودية تطلق تحذيرا هاما وصفته بأنه عالي الخطورة لكافة مواطني المملكة وساكنيها ملايين اللقاحات ضد كورونا تنتجها روسيا على أراضي دولة آسيوية مسؤول مصري يعتذر لصلاح وأسرته ويقاطع الإعلام تحذير عاجل من ”خطوة خطيرة“ أقدم عليها الحوثي في صنعاء ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي الشيخ ”بن زبع“: معركة مأرب مع الحوثي فاصلة وسلام الجبناء لا يعنينا ترمب يعترف اخيرا بفوز جو بايدن الحكومة اليمنية ترد على اتهامات الحوثيين: عليكم ان تتوقفوا عن الاكاذيب المفضوحة
قالت صحيفة" القدس العربي" اللندنية، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني، إن تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة أصبح أكثر تعقيدا في الوقت الراهن، بعد اندلاع المواجهات المسلحة بين القوات الحكومية وقوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتياً في محافظة أبين (جنوبي اليمن).
ونقلت الصحيفة عن مصادر سياسية مطلعة قولها إن "اندلاع الاشتباكات بين القوات الحكومية وميليشيا المجلس الانتقالي في منطقة شقرة بمحافظة أبين يعد مؤشرا قويا على انهيار محاولات إعلان تشكيل الحكومة الجديدة بمشاركة المجلس الانتقالي فيها".
وأشارت إلى أن المواجهات في أبين أعادت العلاقة بين الطرفين إلى المربع الأول، وإلى ما قبل اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والانتقالي الجنوبي في 5 تشرين الثاني/نوفمبر من العام الماضي.
ومنذ أيام تشهد محافظة أبين مواجهات عسكرية عنيفة بين قوات الجيش ومليشيات الانتقالي المدعوم إماراتياً، في ظل مساعي الأخيرة عرقلة تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض وإعلان الحكومة الجديدة.
ووفقاً للصحيفة فإن هذه المواجهات المسلحة بين الجانبين قوبلت بردود أفعال متباينة، حيث اعتبرها البعض مؤشرا على انهيار ما تبقى من محاولات تقوم بها السعودية في إطار لملمة الوضع السياسي والعسكري في اليمن والدفع بالطرفين نحو الموافقة على تشكيل الحكومة الجديدة بأي ثمن "ليس بالضرورة لنزع فتيل الأزمة ولكن فقط لإنجاح اتفاق الرياض الذي رعته السعودية والتزمت بالإشراف على تنفيذه على أرض الواقع، والتي عجزت عن ذلك منذ أكثر من عام".
وقبل أيام قال المستشار الرئاسي، عبدالعزيز المفلحي، إن توزيع الحقائب الحكومية على المكونات السياسية وتسمية أعضاءها اكتملت، متوقعاً إعلانها في الأيام القريبة المقبلة.
من جهته قال مصدر رئاسي في تصريح صحفي، أمس السبت، إن السلطات السعودية اتفقت مؤخراً مع الرئيس هادي على استكمال اجراءات تشكيل الحكومة الجديدة وتأخير إعلانها حتى تنفيذ الشق العسكري والأمني من الاتفاق الذي رعته قبل عام.
وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن نهاية يوليو الماضي، عن آلية لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض، الموقع بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي.
وتضمنت الآلية تشكيل حكومة كفاءات سياسية مناصفة بين الشمال والجنوب، وإعلان الانتقالي التخلي عن الإدارة الذاتية، ومغادرة القوات العسكرية التابعة للانتقالي من عدن، وفصل قوات الطرفين في (أبين) وإعادتها إلى مواقعها السابقة خلال 30 يومًا.