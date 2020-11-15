”Regain Yemen“ تعري الحوثيين وتفضح امبراطورياتهم المالية.. أول تقرير يكشف شبكة القيادي ”محمد عبدالسلام“ (27 شركة وشبكة مالية بأكثر من نصف مليار دولار)

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس ـ غرفة الأخبار

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نشرت مبادرة Regain Yemen أول تقاريرها، عن اموال وشركات الحوثيين، والذي كشفت فيه عن شركات النفط التي يديرها ويمتلكها القيادي الحوثي ورئيس فريق الجماعة المفاوض، محمد عبدالسلام فليته.

وقال رئيس مبادرة Regain Yemen، احمد صالح الرحبي، التي نشرت التقرير، إن فريقًا استقصائيًا تابعًا للمبادرة، تمكن من الحصول على وثائق ومستندات مختلفة كشفت، كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن، والاستفادة من الأموال المنهوبة في تمويل الحرب.

وأوضح ” الرحبي “، وهو احد رجال الاعمال المتضررين من (ميليشا الحوثي الارهابية ) في بيان صحافي، أن فريق العمل الخاص بـ«مبادرة Regain Yemen»، حصل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية.

وأشار إلى أن المبادرة ستكشف سلسلة من القيادات الحوثية التي تدير شبكات واسعة من شركات التهريب وغسل الأموال ودعم الإرهاب. والشركات التي إنشائها الحوثيين، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، إضافة إلى الشركات والأموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين، وفقًا لحديث رئيس المبادرة.

وأكد أحمد صالح الرحبي، ان هناك تقارير قادمة اخرى سيتم الكشف عنها وان فريق المبادرة يعكف على عدد من التقارير وخاصة مايتعلق بالاموال الخاصة المنهوبة من قبل الانقلابيين الحوثيين واشار الرحبي أن القيادات الحوثية التي أسست وانشأت تلك الشركات، أسندت إدارتها، إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين.

ومن بين تلك القيادات محمد عبدالسلام فليتة الذي كشف التقرير عن شبكته المالية .

شبكة فليته

وخلال عمل فريق Regain Yemen على رصد وتوثيق جرائم نهب مليشيا الحوثي لاموال وممتلكات اليمنيين وشركاتهم الخاصة تمكن من الوصول إلى عمق القطاع المالي والتجاري للمليشيا الحوثية الموالية لإيران، وحصل على وثائق ومستندات مختلفة كشفت، كيف سيطرت القيادات الحوثية على القطاعات الاقتصادية في اليمن،والاستفادة من الاموال المنهوبة في تمويل الحرب

و كدفعة أولى حصل فريق العمل على بيانات نحو 1250 شركة ومؤسسة تجارية وخدمية ، بينها 250 شركة تعمل من خلالها المليشيا الحوثية للسيطرة على السوق المحلي، و غسل أموال ودعم شبكات تهريب ومافيا دولية .

ووفقًا للوثائق التي حصل عليها فريق ” Regain Yemen “، فإن الشركات التي تم إنشائها، متنوعة المهام، تبدأ من الخدمات النفطية وشركات ومؤسسات تجارية واستثمارية، واستيرادية وتصديرية، وفي المقاولات العامة والتعليم والصرافة وتحويل أموال من وإلى خارج اليمن، اضافة الى الشركات والاموال الخاصة المنهوبة من قبل الحوثيين ، وأسندت إدارة تلك الشركات إلى قيادات أو أقارب قيادات أخرى عسكرية وسياسية وقضائية في المليشيا، بهدف التمويه، والقدرة على التهريب وغسل الأموال من وإلى اليمن، ونهب ممتلكات اليمنيين وإفقارهم.

وتكشف الوثائق التي بحوزة فريق ” Regain Yemen”، كم كبيرا من المعلومات التى ستنشر في تقارير مختلفة ومفصلة وفي هذا التقرير سيتم الكشف عن الشركات والاموال التي يتحكم بها اولا عبدالسلام صلاح فليته الشهير بمحمد عبدالسلام ناطق المليشيا الحوثية ومسؤول التفاوض ، والذي يتحكم لوحده ب 27 شركة، يديرها مجموعة من الشخصيات القريبة له، وأخرى باسماء وهمية، إضافة لكونه يدير شبكة مالية خاصة تزيد قيمتها عن نصف مليار دولار بطرق مخفية ومختلفة وتحتفظ Regain Yemen بالوثائق.

إضافة إلى سيطرته على معظم القطاعات الاقتصادية في اليمن، وإدارته شبكة مالية داخلية وخارجية، فإن محمد عبدالسلام ومجموعة مالية عمانية وإيرانية، يعكفون على إنشاء بنك تجاري استثماري في عمان. بقرابة ٤٠٠ مليون دولار بهدف نقل الاموال وتسهيل غسلها في عمان وبشراكة مع حزب الله وايران.

(محمد عبدالسلام ) الذي كان يعمل في تجارة السجاد الإيراني فيما يمتلك شقيقة شركة ومصنع للملابس الجاهزة في احد الدول الخليجية.

يعمل تحت سيطرة اليوم الكثير من الشخصيات بينهم تجار حصل منهم على أموال كبيرة إزاء الخدمات والتسهيلات التي يقدمها لهم.

وهنا يستعرض فريق المبادرة الشخصيات والشركات التي يتحكم بها ويديرها محمد عبدالسلام وتذهب ايراداتها لحساباته الخاصة في بنوك خارجية ليصبح بذلك احد ابرز تجار الحرب والصراعات في اليمن ..

الشبكة

شبكة محمد عبدالسلام المحلية

اولا : ماجد عبدالله أحسن دباش وهو يمتلك ويدير شركة

1 – أوسس أويل لاستيراد المشتقات النفطية

2- شركة رويال بلاس للخدمات الملاحية والتوكيلات التجارية، (يملكها ماجد عبدالله أحسن دباش، بالشراكة مع محمد أحمد محمد الفقيه).

ثانيا : محمد أحمد الفقيه

3-شركة الفقيه للتجارة و الصناعة و الخدمات النفطية

4- رويال بلاس للخدمات الملاحية و التوكيلات التجارية (بالشراكة مع ماجد عبدالله أحسن دباش)

6- شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة

ثالثا الاسم الوهمي: علي علي أحمد محمد

6- شركة واي ترانس للنقل و التوكيلات التجارية المحدودة

7- شركة سيبرتك للتجارة المحدودة

8- شركة مجد الحضارة للإنشاءات و المقاولات و الاستثمار العقاري

رابعا: صدام أحمد محمد الفقيه

8- رويال بلاس لاستيراد المشتقات النفطية

علي أحمد حزام الفقيه

9- شركة سما سكو للتجارة و المقاولات و الخدمات التجارية المحدودة

10- برنس اويل لاستيراد المشتقات النفطية

11 – كنج اويل لاستيراد المشتقات النفطية

صالح الشاعر

يعمل تحت إدارة محمد عبدالسلام فليته، ويحصل الأخير على نسبة 20% من إيرادات الشركات الخاصة والمنهوبة التي نهبها الشاعر كونة الحارس القضائي

محمد صلاح فليته

هو شقيق محمد عبدالسلام ناطق جماعة الحوثي، ويدير حاليًا استثمارات كبيرة خارج اليمن وداخليها، وهو المسئول الأول عن الأموال التي يديرها محمد عبد السلام.ابرزها شركة اويال بريمر

الشركات الحوثية الأخرى التي تعمل ضمن شبكة محمد عبدالسلام وعددها ١٥ شركة

1 – شركة سام أويل للتجارة و الخدمات النفطية.

2– مؤسسة الشهيد

3 – نسب من تجار كالحثيلي والعسيلي والحمادي .

4 – شركة ديما يمن للتجارة و التوكيلات المحودة.

5 – شركات علي مسعود قرشة

6 – شركة مرديف للاستثمار المحدودة.

7 – مؤسسة الجرحى

8 – شركة ايتكو للتجارة و الصناعة المحدودة.

9 – شركة وقود للاستثمار المحدودة.

10 – شركة ستار بلاس يمن للتجارة المحدودة.

11 – شركة يمن كرود للتجارة و الخدمات النفطية.

12 – شركة يمن ايلاف لاستيراد المشتقات النفطية.

13 – شركة يمن يونفرسال أويل للاستيراد.

14 – الطاقة للمشتقات النفطية.

15 – الشركة اليمنية للاستثمارات الصناعية.

عن مبادرة استعادة Regain Yemen

مبادرة استعادة الأموال والحقوق المنهوبة والمسروقة من قبل الحوثيين، هي مبادرة طوعية يشارك فيها خبراء وأكاديميين وحقوقيين من اجل مساندة ومساعدة المتضررين من جرائم الحوثيين لاستعادة حقوقهم التي يتعامل معها المجتمع الدولي والمحلي بصمت دونما استشعار بالمسؤولية القانونية والإنسانية إزاء تلك الجرائم.

وتهدف المبادرة الى رصد وتوثيق جرائم النهب والسلب والفساد الحوثية وتعقبها وتزويد المجتمع اليمني والدولي بتقارير دورية وبيانات موثقة ودقيقة حول ذلك. بالاضافة الى توعية المجتمع اليمني لمواجهة فساد ونهب وسلب جماعة الحوثيين للحقوق والحريات والأموال بطرقه المختلفة. ومقاضاة الحوثيين في المحاكم والمحافل الدولية.