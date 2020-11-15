السعودية تطلق تحذيرا هاما وصفته بأنه عالي الخطورة لكافة مواطني المملكة وساكنيها

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 06 مساءً / مأرب برس - وكالات

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أطلقت سلطات الأمن السيبراني السعودية، اليوم الأحد، تحذيرات وصفتها بأنها "عالية الخطورة" من تحديثات "أبل" الجديدة، وأصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني تحذيرا أمنيا، عبر حسابه الرسمى على موقع "تويتر" - صنفه بأنه عالي الخطورة - لكل قطاعات المجتمع السعودي من تحديثات "أبل".

وقال المركز: "أبل أصدرت عدد من التحديثات الهامة، لمعالجة عدد من الثغرات في منتجاتها"، وتابع مركز الأمن السيبراني أن هناك "ضرورة ملحة" بتحديث عدد من المنتجات، والتي تعمل معظمها بنظام تشغيل "ماك أو إس"، مثل أجهزة "ماك بوك برو" بدءا من 2013 لما هو أحدث، و"ماك بوك آير" بدءا من 2013 لما هو أحدث، و"ماك ميني" بدءا من 2014 لما هو أحدث، و"آي ماك" 2014 لما هو أحدث، و"ماك بوك" 2015 لما هو أحدث، "آي ماك برو" كافة إصداراته.

وأوضح المركز "تحديثات تلك الأجهزة التي طرحتها أبل، يمكنها معالجة عدة ثغرات في منتجاتها، ينبغي أن يتم تحديثها بصورة عاجلة"، وحذّر المركز أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرات وتنفيذ ترقية ورفع الصلاحيات من مستخدم عادي إلى مستخدم بصلاحيات عالية على الجهاز وتنفيذ برمجيات خبيثة بصلاحيات عالية، ​وعن الإجراءات الوقائية قال المركز: "يوصي المركز بتحديث المنتجات المتأثرة، حيث أصدرت أبل توضيحاً لهذه التحديثات".

ويشار إلى أن شركة Foxconn مورد أبل الأبرز، كانت قد توقعت طلبًا قويًا على iPhone 12 الجديد فى ربع العطلات، وأكدت أنها ستواصل الاستثمار فى الولايات المتحدة كما هو مقرر وتطلع إلى صنع منتجات جديدة هناك، فيما قالت حكومة الولاية الشهر الماضى، إن استثمار فوكسكون البالغ 10 مليارات دولار المخطط له فى ولاية ويسكونسن الأمريكية لم يخلق وظائف كافية فى عام 2019 لكسب ائتمانات ضريبية، وهى السنة الثانية التى فشلت فيها الشركة فى تحقيق الأهداف التي وصفها الرئيس دونالد ترامب بأنها مكسب اقتصادى كبير