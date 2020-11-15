الشيخ ”بن زبع“: معركة مأرب مع الحوثي فاصلة وسلام الجبناء لا يعنينا

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حيا الشيخ علوي الباشا بن زبع عضو مجلس الشورى وعضو البرلمان العربي، الأحد 15 نوفمبر/تشرين الأول، التضحيات الكبيرة التي يقدمها أبطال الجيش الوطني والمقاومة في مختلف جبهات القتال بمأرب (شمال شرق اليمن).
وأكد الشيخ "بن زبع" وهو أحد أبرز مشائخ قبيلة الجدعان بمأرب في تغريدة له على "تويتر" أن استهداف مليشيا الحوثي للمدنيين بالصواريخ البالستية والطيران المسير "لن يثني أبناء مأرب عن واجبهم في مسرح العمليات في المعركة الفاصلة مع مليشيا الانقلاب".
وقال: "من يفكر بخنق مأرب لتمرير استكهولم آخر غلطان ولن يكون.. وفروا هذا العبث الدموي وخاصة استهداف المناطق السكنية بالمدفعية الاجرامية والطيران الايراني المسير.. لن يثنينا استهداف المدنيين عن واجباتنا في مسرح العمليات هذه المعركة فاصلة وسلام الجبناء لا يعنينا".
وأضاف: "للجيش والمقاومة تحية لكم بحجم تضحياتكم الجسيمة المقدرة، وللمتخاذلين والمتفرجين والمتربصين الذي ينتظرون سقوط مأرب سواءا كانوا اعداء أو أصدقاء اذهبوا إلى الجحيم".