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ترمب يعترف اخيرا بفوز جو بايدن

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 05 مساءً / مأرب برس-متابعات
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اعترف الرئيس الأميركي دونالد ترمب، اليوم الأحد، لأول مرة بفوز جو بايدن في الانتخابات الرئاسية، لكنه ربطه بالتزوير.

وقال ترمب على مغردا تويتر إن بايدن فاز بسبب تزوير الانتخابات، وإن التصويت على البريد مزحة مثيرة للاشمئزاز.

لكن ترمب عاد ليقول في تغريدة اخرى ان بايدن فاز فقط في نظر وسائل الإعلام الكاذبة ولم أقر بأي هزيمة.

واضاف: الانتخابات مزورة وسوف نفوز.

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