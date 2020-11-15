آخر الاخبار

الامارات تعلن منح اقامة ذهبية لمدة 10 سنوات وتحدد الفئات المستفيدة استشهاد شقيق قائد في الحماية الرئاسية وهادي يتحدث عن معركة دفاع في أبين تعميم عاجل يثير سخطا واسعا في صنعاء ومأرب برس يتحقق من صحة منع اقامة حفلات التخرج محافظ المهرة يضع شرط واحد للسماح باقامة فعالية رياضية بالمحافظة برعاية محمد بن زايد شركة فيسبوك تفاجئ جمهورها ....بإقتباس تقنية مميزة من واتسآب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستغرام مجلس شورى النهضة في تونس يعقد اجتماعاً تاريخي وحسم مصير الغنوشي الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قراراً مصرياً غير مسبوق 15دولة آسيوية توقع اليوم أكبر إتفاقية تجارية في العالم في تطورات خطيرة وغير مسبوقة...إطلاق صواريخ على عاصمة إيتريا من داخل إثيوبيا في تطورات هي الأخطر وتمهيدً لحوثنة البرلمان المليشيات الحوثية تطلق حملة انتخابات برلمانية جديدة

الامارات تعلن منح اقامة ذهبية لمدة 10 سنوات وتحدد الفئات المستفيدة

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 04 مساءً / مأرب برس-متابعات
عدد القراءات 198

قررت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية للمقيمين ومدتها 10 سنوات، لعدة فئات.

وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه وكافة الأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".

وأضاف أنه سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.

وقال محمد بن راشد، إن هذه الدفعة الأولى ستتبعها دفعات والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.

والبطاقة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لدولة الإمارات الصادرة بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية الإمارات، ويوفر برنامج التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لحاملها لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات بدلاً من التأشيرة القياسية لمدة عامين.

إقراء أيضاً
مجلس شورى النهضة في تونس يعقد اجتماعاً تاريخي وحسم مصير الغنوشي
الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قراراً مصرياً غير مسبوق
في تطورات خطيرة وغير مسبوقة...إطلاق صواريخ على عاصمة إيتريا من داخل إثيوبيا
للسعوديات فقط 5 ضوابط خاصة تكشفها وزارة الداخلية بخصوص بطاقة الهوية الوطنية
تصريح ناري ومفاجئ من الإمارات بشأن الأزمة مع قطر يكشف حقيقة موقف ابوظبي
عبدالله النفيسي يحذر من خطر كبير ينتظر دول الخليج
الأكثر قراءة
قناتنا في تليجرام إضغط هنــا
اكثر خبر قراءة العالم

أقسام الموقع

تواصل معنا عبر شبكات التواصل

جميع الحقوق محفوظة © 2006-2020 مأرب برس