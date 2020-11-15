الامارات تعلن منح اقامة ذهبية لمدة 10 سنوات وتحدد الفئات المستفيدة استشهاد شقيق قائد في الحماية الرئاسية وهادي يتحدث عن معركة دفاع في أبين تعميم عاجل يثير سخطا واسعا في صنعاء ومأرب برس يتحقق من صحة منع اقامة حفلات التخرج محافظ المهرة يضع شرط واحد للسماح باقامة فعالية رياضية بالمحافظة برعاية محمد بن زايد شركة فيسبوك تفاجئ جمهورها ....بإقتباس تقنية مميزة من واتسآب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستغرام مجلس شورى النهضة في تونس يعقد اجتماعاً تاريخي وحسم مصير الغنوشي الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قراراً مصرياً غير مسبوق 15دولة آسيوية توقع اليوم أكبر إتفاقية تجارية في العالم في تطورات خطيرة وغير مسبوقة...إطلاق صواريخ على عاصمة إيتريا من داخل إثيوبيا في تطورات هي الأخطر وتمهيدً لحوثنة البرلمان المليشيات الحوثية تطلق حملة انتخابات برلمانية جديدة
قررت الحكومة الإماراتية، اليوم الأحد، منح الإقامة الذهبية للمقيمين ومدتها 10 سنوات، لعدة فئات.
وقال نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في تغريدة عبر حسابه في "تويتر": "اعتمدنا اليوم منح الإقامة الذهبية للمقيمين لمدة 10 سنوات لجميع الحاصلين على شهادات الدكتوراه وكافة الأطباء، والمهندسين في مجالات هندسة الكمبيوتر والإلكترونيات والبرمجة والكهرباء والتكنولوجيا الحيوية، متفوقي الجامعات المعتمدة بالدولة بمعدل 3.8 وأكثر".
وأضاف أنه سيتم منح الإقامة الذهبية للحاصلين على شهادات تخصصية في الذكاء الاصطناعي أو البيانات الضخمة أو علم الأوبئة والفيروسات، بالإضافة لأوائل الثانوية العامة في الدولة مع أسرهم.
وقال محمد بن راشد، إن هذه الدفعة الأولى ستتبعها دفعات والعقول والمواهب نريدها أن تبقى وتستمر معنا في مسيرة التنمية والإنجازات.
والبطاقة الذهبية في دولة الإمارات العربية المتحدة هي واحدة من تأشيرات الإقامة طويلة الأجل لدولة الإمارات الصادرة بموجب نظام بطاقة الفيزا الذهبية الإمارات، ويوفر برنامج التأشيرة الذهبية إقامة طويلة الأمد لحاملها لمدة تصل إلى 5 أو 10 سنوات بدلاً من التأشيرة القياسية لمدة عامين.