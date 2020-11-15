استشهاد شقيق قائد في الحماية الرئاسية وهادي يتحدث عن معركة دفاع في أبين

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وصف الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ، المعارك الاخيرة التي جرت في أبين بأنها معركة الدفاع عن الوطن.. وقال ان القوات المسلحة ستضل الصخرة التي تتحطم عليها كل المشاريع والمؤامرات.
جاء ذلك في اتصال هاتفي اجراه الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية ،مساء السبت ، بقائد اللواء الثالث حماية رئاسية العميد لؤي الزامكي عزاه في استشهاد شقيقه النقيب هيثم الزامكي ورفاقه.،بحسب وكالة سبأ.
وعبر الرئيس عن خالص تعازيه وصادق مواساته في كافه الشهداء الذين سقطو في معركة الدفاع عن الوطن بمحافظه ابين..متمنياً الشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
من جانبه ، عبر قائد اللواء الثالث حماية رئاسية عن شكره وتقديره للرئيس .
واكد ان القوات المسلحة ستضل الصخرة التي تتحطم عليها كل المشاريع والمؤامرات التي تحاول النيل من الوطن وشرعيته ومؤسساته..ناقلاً للرئيس تحيات ابطال القوات المسلحة في محور ابين..مشيراً الى مايتمتع به ابطال الجيش من معنويات عالية.
وخلال الساعات الماضية شهدت مناطق في أبين مواجهات عنيفة بين الجيش اليمني ومليشيات ما يسمى المجلس الانتقالي المدعوم من الامارات،اسفرت عن سقوط قتلى وجرحى من الجانبين.