الامارات تعلن منح اقامة ذهبية لمدة 10 سنوات وتحدد الفئات المستفيدة استشهاد شقيق قائد في الحماية الرئاسية وهادي يتحدث عن معركة دفاع في أبين تعميم عاجل يثير سخطا واسعا في صنعاء ومأرب برس يتحقق من صحة منع اقامة حفلات التخرج محافظ المهرة يضع شرط واحد للسماح باقامة فعالية رياضية بالمحافظة برعاية محمد بن زايد شركة فيسبوك تفاجئ جمهورها ....بإقتباس تقنية مميزة من واتسآب إلى فيسبوك ماسنجر وإنستغرام مجلس شورى النهضة في تونس يعقد اجتماعاً تاريخي وحسم مصير الغنوشي الأمم المتحدة تعتمد بالإجماع قراراً مصرياً غير مسبوق 15دولة آسيوية توقع اليوم أكبر إتفاقية تجارية في العالم في تطورات خطيرة وغير مسبوقة...إطلاق صواريخ على عاصمة إيتريا من داخل إثيوبيا في تطورات هي الأخطر وتمهيدً لحوثنة البرلمان المليشيات الحوثية تطلق حملة انتخابات برلمانية جديدة
أثار «تعميم عاجل» اصدره قيادي حوثي معين في منصب رئيس المجلس المحلي بمديرية السبعين بصنعاء ،سخطا واسعا وقوبل برفض كبير.
وتضمنت مذكرة من القيادي محمد مطهر، توجيها بمنع اقامة الحفلات والمهرجانات الخاصة بحفلات التخرج.
وتحقق مأرب برس من صحة المذكرة التي حملت ايضا توقيع مدير مكتب السياحة بمديرية السبعين والمؤرخة بتاريخ 11-11-2020.
ونص التوجيه على محاسبة من يخالف،دون ذكر الاسباب.
وتداول ناشطون صورا للمذكرة المشار اليها اعلاه وارفقوها بتعليقات رافضة وساخرة.
وتساءل احدهم ساخرا: هل يعني ان حفلات التخرج ممنوعة في السبعين ومسموح بها في مديرية معين؟
وكان الحوثيون قد فرضوا اجراءات يصفها طلاب الجامعات بالقمعية، بداية من الغاء بعض الفعاليات بحجة منع الاختلاط، الى فرضهم شروطا معينة على لباس الطالبة الجامعية ومظهرها.
ورغم صحة المذكرة المرفقة في هذا الخبر، الا ان جامعة صنعاء لم تصدر قرارا بمنع اقامة حفلات التخرج ولا احدى كلياتها،ولم يصدر شيء ايضا من وزارة التعليم العالي بحكومة صنعاء، لكن طلاب شكوا من اشتراطات تعجيزية تضعها بعض الكليات على الطلاب الراغبين في اقامة حفلات تخرج، ما يضطرهم لاقامتهم بعيدا عن الجامعة.