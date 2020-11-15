محافظ المهرة يضع شرط واحد للسماح باقامة فعالية رياضية بالمحافظة برعاية محمد بن زايد

الأحد 15 نوفمبر-تشرين الثاني 2020 الساعة 02 مساءً / مأرب برس-متابعات

عدد القراءات 323

قال محافظ المهرة محمد علي ياسر، إن السلطة المحلية ترحب بإقامة الفعاليات المختلفة في الأماكن الرسمية شرط أن تكون تحت مظلة الشرعية الدستورية.

جاء ذلك، في تغريدة، نشرها على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تعليقاً على منع وزارة الإدارة المحلية إقامة دوري للمجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا برعاية ولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد.

وأفاد :نحن في السلطة المحلية نرحب بأي فعالية رياضية أو غيرها في المنشآت الرسمية التابعة للدولة تحت مظلة الشرعية الدستورية فقط.

وأضاف :أي مكون لم يلتزم بما طرحنا فعليه أن يقيم فعالياته خارج منشآت الدولة الرسمية على أن ينسق مع الجهات المختصة وخاصة مكتب الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم .

وأوضح المحافظ في تغريدة اخرى: أما بالنسبة لتغريدة الأخ بدر كلشات وكيل الشباب حول المنع وغيره فلم يتم التنسيق معنا، وبأي حال من الأحوال نحن لسنا بحاجة إلى أي مناكفات لخلاف الآخرين في محافظتنا .

يأتي ذلك، تعقيباً على مذكرة لوكيل محافظة المهرة لشؤون الشباب، بدر كلشات، وجّه فيها بمنع إقامة فعالية ينوي “الانتقالي الجنوبي” المدعوم إماراتياً إقامتها في المحافظة.

ووفق مذكرة وجهها الوكيل كلشات إلى مكتب الشباب والرياضة واتحاد كرة القدم ورؤساء الأندية الرياضية فإنه جرى منع إقامة الدوري الذي يرعاه “محمد بن زايد”، باعتبار الانتقالي فصيل غير رسمي لم يعترف بالدولة ومؤسساتها، إلى جانب ما يقوم به من انتهاكات بحق منتسبي الجيش في محافظة أبين، وفق المذكرة.

وأضاف كلشات أن “الانتقالي لازال في حرب ضد الدولة ومؤسساتها العسكرية، موجهاً بمنع التعامل مع أي نشاط له حالياً، ومن يخالف التعميم سيواجه الإجراءات القانونية”.

الجدير بالذكر، أن المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم اماراتياً، وجّه مذكرة إلى محافظ المهرة محمد علي ياسر بنيته إقامة بطولة لأندية المحافظة بمناسبة 30 نوفمبر.